En el marco del Sanjuanino Solidario 2025, el proyecto minero Los Azules volvió a decir presente como sponsor Oro del tradicional brindis organizado por GRUPO HUARPE. Allí, Rodolfo Ovalles, gerente, reflexionó sobre el valor de la solidaridad, el acompañamiento comunitario y la importancia de construir sueños colectivos en San Juan, en un evento que ya se consolidó como una cita clave del calendario social de la provincia.

Ovalles explicó que la decisión de apoyar este tipo de iniciativas responde a una convicción profunda del proyecto. “Desde Los Azules entendemos que siempre es mejor avanzar entre todos. La solidaridad permite que otras personas puedan enfrentar sus propios desafíos y acercarse un poco más a cumplir sus sueños, y eso es algo con lo que nos sentimos plenamente identificados”, señaló. En ese sentido, destacó que el vínculo con GRUPO HUARPE no es nuevo y que, con el paso del tiempo, se transformó en una tradición que refleja valores compartidos.

El gerente remarcó además que la noción de sueño atraviesa tanto al proyecto minero como a las acciones solidarias que acompaña. “Nosotros llevamos casi tres años desarrollando este proyecto y vamos alcanzando nuestros objetivos paso a paso. El sueño de producir cátodos de cobre en la cordillera sanjuanina se construye de manera progresiva, y creemos que cuando hay otros que acompañan el camino, todo se vuelve más posible. Por eso sostenemos que caminar juntos siempre es mejor”, expresó.

Ovalles también hizo foco en el trabajo territorial que realiza Los Azules, especialmente en Calingasta, donde el proyecto tiene una presencia activa. “Nuestra relación con la comunidad es directa y permanente. No solo trabajamos con la comunidad, sino que somos parte de ella. Somos vecinos de Calingasta, recorremos el departamento y compartimos el día a día con su gente”, afirmó, subrayando el sentido de pertenencia que busca transmitir la empresa.

En esa línea, recordó una frase habitual del gerente general del proyecto para graficar esa identidad local. “Siempre se destaca que la gerencia está integrada por sanjuaninos, y eso no es un dato menor. Nos sentimos parte del entramado social y productivo del departamento, y eso nos compromete aún más”, indicó.

Finalmente, Ovalles sostuvo que el rol de Los Azules trasciende lo estrictamente productivo. “Buscamos ser un motor permanente para la zona donde estamos enclavados, no solo para Calingasta sino para toda la provincia de San Juan. Acompañar eventos solidarios como este es una forma concreta de reafirmar ese compromiso”, concluyó.