Comenzó la novena edición de Sanjuanino Solidario 2025 y la segunda finalista en pasar por el estudio fue Mariela Recabarren, referente de la Asociación Guerreros por la Vida, una institución que acompaña a niños con cáncer y a sus familias en distintos puntos de la provincia.

En diálogo con la conductora Ana Paula Zabala, Recabarren relató el impacto emocional que tuvo la nominación para quienes integran la organización. “Es un mimo al alma”, expresó al referirse a la experiencia de llegar a la instancia final del certamen. Explicó que la asociación está conformada por más de 150 madres y padres que atraviesan el proceso de la enfermedad de sus hijos.

Durante la entrevista, Recabarren detalló que la noticia de haber sido seleccionados como finalistas fue recibida con alegría por las familias. Indicó que el reconocimiento funcionó como un impulso en un contexto marcado por situaciones difíciles y tratamientos prolongados, tanto para los niños como para su entorno cercano.

Consultada sobre el destino del premio, explicó que el objetivo principal es mejorar las condiciones de las habitaciones de los niños que finalizan tratamientos oncológicos y regresan a sus hogares. Señaló que muchas familias no cuentan con espacios adecuados para la recuperación, como colchones en buen estado, ventanas cerradas o paredes sin humedad, condiciones necesarias para el alta médica.

Recabarren remarcó que el proyecto de acondicionamiento de habitaciones es una iniciativa que la asociación viene planificando desde hace tiempo, pero que no había podido iniciar por falta de recursos. En ese sentido, destacó que el certamen representa una oportunidad para comenzar a concretarlo y acompañar de manera integral a los niños tras la quimioterapia o los trasplantes.

El segmento incluyó mensajes de personas cercanas a la institución y de la audiencia, que valoraron el trabajo silencioso de Guerreros por la Vida y expresaron su apoyo. Recabarren agradeció el acompañamiento y señaló que la solidaridad colectiva permite generar cambios concretos en la vida de los niños y sus familias.

La participación de Guerreros por la Vida formó parte de una edición que vuelve a visibilizar historias de compromiso social en San Juan, con proyectos que buscan dar respuestas concretas a problemáticas sensibles y presentes en la comunidad.