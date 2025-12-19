Diego Fuentes: "Hace 20 años que estamos comprometidos con las acciones sociales"

En el cierre del Sanjuanino Solidario 2025, Diego Fuentes, director general de GRUPO HUARPE, reflexionó sobre la apuesta del medio a la solidaridad y el rol que asume la comunicación como una forma de devolver algo a la sociedad. La novena edición del certamen se presenta, desde su mirada, como una consecuencia natural de un compromiso que lleva dos décadas de trabajo.

“Desde nuestros comienzos, hace 20 años atrás, siempre estamos comprometidos con las acciones sociales”, señaló Fuentes al ser consultado sobre la razón de ser del certamen. El ejecutivo profundizó en el objetivo central que motoriza la iniciativa: visibilizar el trabajo anónimo. “Nos interesó mucho poder visibilizar a aquella gente que hace un trabajo por los demás y que por ahí están en esos barrios o lugares donde muchos no tienen esa visibilidad”, explicó. La decisión editorial de dedicar espacio y recursos a estas historias responde a un deseo de mostrarle a toda la provincia la trama solidaria que la sostiene. “Decidimos hace un tiempo empezar a mostrar estos casos para poder mostrarle a todo San Juan todo lo que se hace por el resto de la sociedad”, afirmó.

Visibilidad como premio

Para Fuentes el verdadero aporte del medio en este ámbito es el acto de devolución simbólica y práctica: “Acá estamos devolviendo un poco a la sociedad, que es mostrando a todos estos sanjuaninos solidarios”.

Con humildad, el director recordó que el certamen, a pesar de su alcance, solo logra poner en foco a una fracción de un universo mucho más amplio. “Han quedado muchos en el camino, hay muchísimos que no los vamos a ver en lo que va a ser esta gran final, pero que nos ayudan bien a todos nosotros día a día”, reconoció. Esta declaración subraya que el Sanjuanino Solidario no es un simple concurso, sino un gesto representativo, una ventana que intenta reflejar una realidad de compromiso constante y extendido por toda la geografía provincial.

En un panorama mediático a menudo centrado en el conflicto o la espectacularidad, la apuesta de Grupo Huarpe por iluminar las acciones solidarias constituye una toma de posición. Según su director, es el cumplimiento de un deber: usar el poder de la visibilidad para amplificar el bien, devolviendo a la sociedad, a través de la pantalla y el papel, la imagen de su propio corazón generoso.