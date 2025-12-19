En el marco del Sanjuanino Solidario 2025, la presencia de empresas privadas volvió a ocupar un lugar clave dentro de una de las campañas más emblemáticas de la provincia. Entre los participantes estuvo ATA (Alta Tecnología Alimentaria SA), representada por su gerente, César Forciniti, quien acompañó una nueva edición de la iniciativa junto al GRUPO HUARPE, reafirmando un compromiso que, según señaló, se sostiene desde hace años y no responde a una acción aislada.

Forciniti explicó cuál es el concepto que guía la participación de la firma en este tipo de propuestas. “Ser solidario es ser empático con las demás personas. Desde ese punto se construye todo lo demás, porque la solidaridad no es solo una palabra, sino una práctica constante”, expresó. En ese sentido, remarcó que la empresa busca trasladar esa mirada a cada acción concreta que desarrolla en la provincia.

El gerente de ATA destacó que el acompañamiento al Sanjuanino Solidario no es nuevo. “Estamos presentes desde hace varios años y, una vez más, decidimos sumarnos porque entendemos que estas campañas generan un impacto real. No se trata únicamente de colaborar, sino de estar, de acompañar y de compartir”, afirmó, al tiempo que valoró el trabajo articulado con organizaciones que conocen el territorio.

Consultado sobre el rol específico que cumple la empresa dentro de la campaña, Forciniti sostuvo que la alimentación cumple una función central. “Ser solidario también es llevar una alimentación sana y de calidad a lugares inhóspitos. En muchos casos, se trata de zonas muy alejadas donde los trabajadores realizan tareas exigentes y encontrarse con una comida adecuada resulta reconfortante”, explicó.

En esa línea, señaló que el aporte alimentario tiene un valor que excede lo material. “No es solo el alimento en sí, sino lo que representa. Para quienes trabajan en condiciones difíciles, saber que alguien pensó en ellos genera un efecto positivo, humano y motivador”, indicó. Según remarcó, ese aspecto es el que impulsa a la empresa a sostener su participación año tras año.

Forciniti también puso en valor el trabajo del GRUPO HUARPE y de quienes forman parte de la logística del Sanjuanino Solidario. “Hay un esfuerzo enorme detrás de cada recorrido. Llegar a los lugares más recónditos de la provincia requiere organización, compromiso y vocación. Nosotros acompañamos esa tarea convencidos de que vale la pena”, sostuvo.

Finalmente, el gerente de ATA subrayó que la solidaridad, desde su perspectiva, debe ser entendida como una construcción colectiva. “La solidaridad se ejerce con hechos concretos y de manera sostenida en el tiempo. Cuando el sector privado, las organizaciones y la comunidad trabajan juntos, el impacto se multiplica”, concluyó, dejando en claro que la participación en el Sanjuanino Solidario 2025 forma parte de una política que la empresa proyecta a largo plazo.