Analistas políticos ponen bajo la lupa a la fórmula Cristina Kirchner- Alberto Fernández

Esta mañana Cristina Kirchner despabiló a todo el país con el anuncio de que en las elecciones de octubre se presentará como vicepresidenta y que Alberto Fernández, quien hasta ayer fue su asesor político de campaña, es el elegido para encabezar la fórmula presidencial. El alboroto fue inmediato y las especulaciones de todo tipo no tardaron en llegar. Analistas político consultados por El Cronista pusieron bajo la lupa esta decisión que tomó de sorpresa a todo el arco político.

“Hay que analizar todo con mucha cautela, no se pueden sacar conclusiones fáciles. Como es un escenario inesperado habrá que esperar a que esto se instale en la opinión pública, lo procese y lo incorpore, va a llevar su tiempo”, sostuvo el asesor y consultor político Carlos Fara.

“Lo que seguro es una lectura equivocada, sería pensar que ahora el candidato es Alberto Fernández, porque va a ser muy difícil dentro del imaginario de la gente, que alguien piense que en realidad no está votando a Cristina, esto tanto para los que están a favor como los que están en contra”.

En esa línea opinó que es “relativo lo que pueda llegar a agregar la figura de Alberto porque nunca fue importante electoralmente. Es por eso que no veo que pueda a llegar a haber un público que llegue a votarlo a él, pese a que Cristina sea su vice”.

Para Fara, “esto no se lo puede dar como algo definitivo porque todavía quedan 35 días para poder modificarlo. Es por esta razón que no sé hasta que punto esto es un anuncio para establecer una negociación, o para marcarle la cancha a todo el resto, anticiparles y obligarlos a tomar decisiones en función de este anuncio. Lo que sí deja la puerta abierta porque total todavía hay tiempo de cambiarlo”.

“A uno de los que está marcando la cancha es a la convocatoria del reciente reelecto gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, cuyo triunfo murió después de este anuncio en términos de impacto” analizó Fara.

Par el asesor político “todo el éxito o no de esta movida dependerá si la masa de los gobernadores se suma a esta novedad”.

“Esto nos tomó de sorpresa a todos, al igual que el lanzamiento de su reciente libro, lo que refuerza la sabiduría comunicacional de Cristina”, opinó.

En tanto, insistió que todavía no se puede dar nada por sentado, más allá de si esto es o no definitivo, sino sobre los cálculos sobre esto. Hay que esperar a ver que pasa con los votantes”.

Por su parte el analista político Carlos Campolongo, coincidió en que “hay que ser muy prudentes y esperar un poco a que decanten los acontecimiento. El cuadro era inesperado, porque se manejaba más la hipótesis de que Cristina no quería o no iba a jugar”.

“Cristina Kirchner no juega como candidata a presidente, por lo menos hoy. Y el hecho de haber elegido a Alberto Fernández, me parece que está relacionado con la intención de de tener un intermediario para que negocie con Alternativa Federal. Situación que considero muy difícil porque Fernández no es una persona prestigiada dentro del Peronismo”, indicó.

Campolongo, contó que se le vino a la mente cuando se enteró de la noticia: “Con mucha prudencia me animé a relacionar este anuncio con otra circunstancia histórica, con otro tipo de liderazgo, con otra situación. La primera asociación que hice al enterarme del anuncio de la fórmula (Cristina Kirchner-Alberto Fernández) es la caricatura de lo que era el eslogan en el año ‘73 del peronismo `Cámpora al Gobierno, Perón al poder´. No digo que sea exactamente eso, digo que pude asociar elementos”.

“Creo que esto tiene más que ver con una negociación con el peronismo federal o alternativo, donde el propio triunfador Schiaretti no se cuan permeable podría ser a una negociación con Alberto Fernández”, apuntó.

“Creo que lo próximo que hay que esperar a ver que va a hacer el presidente Mauricio Macri con la pérdida del objeto de enfrentamiento”, alertó.

Para Carlos Campolongo, “el dato político de hoy es que Cristina lo está mandando a Alberto a la negociación. Pero analizándolo electoralmente y muy minuciosamente esto hoy beneficiaría al macrismo”.

“Como el macrismo va a tener un giro copernicano más tarde o más temprano, a mí me da la impresión de que se produce casi un efecto físico. Al desaparecer el oponente y todo lo que eso podía significar, no sé cuanta vigencia puede tener Macri. Por lo que todavía está por verse que ocurrirá, primero el 12 de junio (fin del plazo para presentar alianzas) y después el 22 de ese mismo mes (cierre de listas de candidaturas)” agregó.

Al finalizar, Campolongo planteó que Macri se quedó sin contendor, que fue lo que inculcó su asesor político Jaime Durán Barba, que naturalmente el Presidente aceptó y ahora ha quedado tirando piñas en el vacío”.

“Fue una decisión que todos nos tomó por sorpresa, de hecho hasta los intendentes se enteraron a través de los medios, situación que los dejó desconcertados, muy parecido al lanzamiento del libro” `Sinceramente´ de Cristina Kirchner, concluyó.

Por SILVANA SALDISURI