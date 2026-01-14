Ante el notable interés del público y la rápida ocupación de los cupos disponibles, el Centro de Formación Ambiental Anchipurac anunció una nueva noche de observación astronómica en el marco de su propuesta de verano Nochecitas en el Anchi. La actividad se realizará el próximo sábado 17 de enero y llevará por nombre “Descubriendo el gigante de los cielos de verano”.

La iniciativa forma parte de la agenda estival del centro y propone una experiencia nocturna pensada para disfrutar, aprender y conectarse con el universo, combinando ciencia, ambiente y una propuesta sensorial apta para todo público.

La actividad se desarrollará en horario especial de verano, de 21 a 23.30, en las instalaciones de Anchipurac, ubicadas en Calle 5 y Pellegrini, al pie del cerro Parkison, en el departamento Rivadavia.

La propuesta incluye una bienvenida y un recorrido guiado por las cinco estaciones inmersivas del Centro de Formación Ambiental. Luego, se realizará una charla introductoria sobre el cielo estival y una observación astronómica guiada con telescopio, con explicaciones accesibles para todas las edades. La experiencia se completa con una degustación regional y un cierre con astrofotografía.

La observación se llevará a cabo durante el horario de mejor visibilidad nocturna, priorizando los objetos celestes que presenten condiciones favorables según el estado real del cielo. Entre los cuerpos que se prevé observar se encuentran Saturno, Júpiter y la Nebulosa de Orión, acompañados por un equipo profesional que respetará los tiempos naturales de cada objeto y la dinámica propia del cielo nocturno.

La actividad cuenta con cupos limitados, tiene un costo de entrada y requiere inscripción previa, que puede realizarse comunicándose al teléfono 264 542 9117.

Desde Anchipurac destacaron que esta nueva fecha responde a la alta demanda registrada y reafirma el compromiso del centro de continuar generando propuestas educativas y recreativas que acerquen a la comunidad a la ciencia, el conocimiento del universo y el cuidado del ambiente.