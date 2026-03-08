Sociedad > Receta
Cómo hacer budín de limón húmedo y fácil sin manteca ni batidora
El budín de limón es uno de los clásicos más elegidos para la merienda. Con una preparación simple y sin necesidad de manteca ni batidora, se puede lograr una versión casera húmeda, esponjosa y llena de sabor con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina.
La receta se destaca por su practicidad: se mezcla todo a mano en un bowl y se hornea en pocos pasos. Además, el uso de aceite en lugar de manteca aporta una textura liviana y facilita la preparación para quienes buscan una opción rápida y económica.
Ingredientes
2 huevos
1 taza de azúcar
½ taza de aceite vegetal
Jugo de 1 limón
Ralladura de 1 limón
1½ tazas de harina leudante (o harina común con polvo de hornear)
Paso a paso
En un bowl, mezclar los huevos con el azúcar hasta integrar.
Agregar el aceite y continuar mezclando.
Incorporar el jugo y la ralladura de limón.
Sumar la harina leudante y mezclar suavemente hasta lograr una preparación homogénea.
Volcar la mezcla en un molde enharinado o con papel manteca.
Llevar a horno precalentado a 170 °C durante 40 a 45 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga seco.
Una vez listo, se deja enfriar y se puede servir solo, con azúcar impalpable o con un glaseado de limón. El resultado es un budín aromático y húmedo que puede conservarse varios días bien tapado.
Por su sencillez y su sabor cítrico, esta receta es ideal para quienes quieren preparar algo dulce en casa sin técnicas complicadas ni utensilios especiales.