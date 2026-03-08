Publicidad
Cómo hacer budín de limón húmedo y fácil sin manteca ni batidora

Con pocos ingredientes y sin usar electrodomésticos, esta receta permite preparar un budín de limón esponjoso y húmedo, ideal para acompañar el mate o el café.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Sin manteca ni batidora: cómo hacer budín de limón casero húmedo y fácil. (Ilustrativo)

El budín de limón es uno de los clásicos más elegidos para la merienda. Con una preparación simple y sin necesidad de manteca ni batidora, se puede lograr una versión casera húmeda, esponjosa y llena de sabor con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina. 

La receta se destaca por su practicidad: se mezcla todo a mano en un bowl y se hornea en pocos pasos. Además, el uso de aceite en lugar de manteca aporta una textura liviana y facilita la preparación para quienes buscan una opción rápida y económica. 

Ingredientes

  • 2 huevos

  • 1 taza de azúcar

  • ½ taza de aceite vegetal

  • Jugo de 1 limón

  • Ralladura de 1 limón

  • 1½ tazas de harina leudante (o harina común con polvo de hornear)

Paso a paso

  1. En un bowl, mezclar los huevos con el azúcar hasta integrar.

  2. Agregar el aceite y continuar mezclando.

  3. Incorporar el jugo y la ralladura de limón.

  4. Sumar la harina leudante y mezclar suavemente hasta lograr una preparación homogénea.

  5. Volcar la mezcla en un molde enharinado o con papel manteca.

  6. Llevar a horno precalentado a 170 °C durante 40 a 45 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga seco. 

Una vez listo, se deja enfriar y se puede servir solo, con azúcar impalpable o con un glaseado de limón. El resultado es un budín aromático y húmedo que puede conservarse varios días bien tapado.

Por su sencillez y su sabor cítrico, esta receta es ideal para quienes quieren preparar algo dulce en casa sin técnicas complicadas ni utensilios especiales. 

