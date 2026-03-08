Cuando llega el fin de semana suele aparecer la misma pregunta: qué cocinar en casa sin complicarse demasiado. Con recetas simples y pocos ingredientes es posible preparar platos caseros, sabrosos y nutritivos para compartir en familia.

Entre las opciones prácticas se destacan cuatro recetas fáciles que combinan verduras, proteínas y preparaciones rápidas, ideales tanto para el almuerzo como para la cena.

Publicidad

Una de las alternativas es el pollo al horno con papas y zanahorias, un clásico de la cocina casera. Las presas se condimentan con ajo, limón, sal y pimienta y se cocinan junto con las verduras en una misma fuente, lo que simplifica tanto la preparación como la limpieza.

Para quienes prefieren una opción más liviana, otra idea es una ensalada completa con pollo grillado, que incluye hojas verdes, tomate y palta. También se puede sumar quinoa o arroz integral para convertirla en un plato más nutritivo y saciante.

Publicidad

El domingo, una opción tradicional son las pastas con salsa de tomate casera, preparadas con cebolla, ajo y tomate triturado. Se trata de un plato económico y rendidor que puede completarse con queso rallado o albahaca fresca para potenciar el sabor.

Otra alternativa saludable es el pescado al horno con verduras, como filetes de merluza acompañados con calabaza, cebolla y morrón asados. Todo se cocina en la misma bandeja, lo que permite lograr una comida liviana y equilibrada para cerrar el fin de semana.

Publicidad

Estas propuestas permiten organizar el menú del fin de semana sin preparaciones complicadas, apostando a platos caseros, rápidos y accesibles para cualquier cocina.