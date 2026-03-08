Los huevos son uno de los ingredientes más prácticos y nutritivos de la cocina diaria. Aportan proteínas de alta calidad, se preparan en pocos minutos y se adaptan a cualquier comida del día, desde el desayuno hasta la cena.

Por su versatilidad, permiten elaborar platos sencillos y sabrosos con ingredientes básicos. Entre las opciones más fáciles se destacan diez recetas que combinan rapidez, sabor y valor nutricional.

Una de las alternativas es huevos en canasta, que se preparan colocando un huevo dentro de una rodaja de pan con un hueco en el centro y cocinándolo en sartén hasta que la clara esté lista y el pan dorado. También se pueden hacer huevos al horno con espinaca y queso, una opción liviana que solo requiere colocar espinaca salteada en una fuente, romper los huevos encima y llevar al horno.

Otra preparación muy práctica es la frittata de verduras, que se realiza con huevos batidos y vegetales salteados como cebolla, morrón o zapallito, cocinados a fuego bajo en una sartén. También se pueden preparar huevos pochados sobre palta, una combinación fresca y nutritiva en la que la yema cremosa funciona como salsa natural.

Entre las recetas rápidas también aparecen los huevos rancheros, que se cocinan sobre una base de salsa de tomate; el revuelto cremoso con champiñones, ideal para un almuerzo exprés; y la tortilla de papa rápida, un clásico que se puede hacer con papas en cubos y huevos batidos.

La lista se completa con huevos estrellados sobre arroz, una forma simple de aprovechar sobras; omelette relleno de atún, muy rendidor y proteico; y huevos al plato con tomate fresco, un clásico casero que se cocina en una pequeña cazuela al horno.

Gracias a su facilidad de preparación y su capacidad para combinarse con distintos ingredientes, los huevos siguen siendo uno de los alimentos más elegidos para resolver comidas rápidas, nutritivas y económicas en casa.