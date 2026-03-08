El mug cake es uno de los postres más rápidos y fáciles de preparar en casa. Se trata de un pequeño bizcochuelo individual que se mezcla y se cocina directamente en una taza en el microondas, lo que permite tener una torta lista en apenas dos minutos.

El nombre proviene del inglés: “mug” significa taza y “cake”, torta. Esta receta se volvió muy popular en internet porque permite preparar algo dulce sin usar horno y con ingredientes básicos que la mayoría de las personas ya tiene en su cocina.

Además, es una preparación muy versátil. Puede hacerse de chocolate, vainilla o café, e incluso sumar frutas o chips de chocolate para darle más sabor. Por eso se convirtió en una opción ideal para resolver un postre rápido o una merienda improvisada.

Ingredientes básicos

4 cucharadas de harina

2 cucharadas de azúcar

1 cucharada de cacao en polvo (opcional)

3 cucharadas de leche

2 cucharadas de aceite

¼ cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Chips de chocolate (opcional)

Paso a paso

Colocar en una taza grande la harina, el azúcar, el cacao, el polvo de hornear y la sal, y mezclar. Agregar la leche y el aceite, y revolver hasta obtener una preparación homogénea. Incorporar chips de chocolate si se desea. Llevar la taza al microondas y cocinar entre 1 minuto y 30 segundos y 2 minutos, según la potencia del aparato. Dejar reposar unos segundos y consumir tibio.

El resultado es un bizcochuelo esponjoso y caliente, ideal para quienes quieren disfrutar un postre casero rápido, sencillo y sin ensuciar demasiados utensilios.