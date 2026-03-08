Sociedad > Fácil
Qué es el mug cake y cómo hacerlo en el microondas en 2 minutos
POR REDACCIÓN
El mug cake es uno de los postres más rápidos y fáciles de preparar en casa. Se trata de un pequeño bizcochuelo individual que se mezcla y se cocina directamente en una taza en el microondas, lo que permite tener una torta lista en apenas dos minutos.
El nombre proviene del inglés: “mug” significa taza y “cake”, torta. Esta receta se volvió muy popular en internet porque permite preparar algo dulce sin usar horno y con ingredientes básicos que la mayoría de las personas ya tiene en su cocina.
Además, es una preparación muy versátil. Puede hacerse de chocolate, vainilla o café, e incluso sumar frutas o chips de chocolate para darle más sabor. Por eso se convirtió en una opción ideal para resolver un postre rápido o una merienda improvisada.
Ingredientes básicos
4 cucharadas de harina
2 cucharadas de azúcar
1 cucharada de cacao en polvo (opcional)
3 cucharadas de leche
2 cucharadas de aceite
¼ cucharadita de polvo de hornear
1 pizca de sal
Chips de chocolate (opcional)
Paso a paso
Colocar en una taza grande la harina, el azúcar, el cacao, el polvo de hornear y la sal, y mezclar.
Agregar la leche y el aceite, y revolver hasta obtener una preparación homogénea.
Incorporar chips de chocolate si se desea.
Llevar la taza al microondas y cocinar entre 1 minuto y 30 segundos y 2 minutos, según la potencia del aparato.
Dejar reposar unos segundos y consumir tibio.
El resultado es un bizcochuelo esponjoso y caliente, ideal para quienes quieren disfrutar un postre casero rápido, sencillo y sin ensuciar demasiados utensilios.