Sociedad > Fácil

Qué es el mug cake y cómo hacerlo en el microondas en 2 minutos

Este bizcochuelo individual se prepara directamente en una taza y se cocina en el microondas en pocos minutos.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El mug cake es una de las recetas más prácticas para preparar algo dulce en casa. (Imagen ilustrativa)

El mug cake es uno de los postres más rápidos y fáciles de preparar en casa. Se trata de un pequeño bizcochuelo individual que se mezcla y se cocina directamente en una taza en el microondas, lo que permite tener una torta lista en apenas dos minutos. 

El nombre proviene del inglés: “mug” significa taza y “cake”, torta. Esta receta se volvió muy popular en internet porque permite preparar algo dulce sin usar horno y con ingredientes básicos que la mayoría de las personas ya tiene en su cocina. 

Además, es una preparación muy versátil. Puede hacerse de chocolate, vainilla o café, e incluso sumar frutas o chips de chocolate para darle más sabor. Por eso se convirtió en una opción ideal para resolver un postre rápido o una merienda improvisada.

Ingredientes básicos

  • 4 cucharadas de harina

  • 2 cucharadas de azúcar

  • 1 cucharada de cacao en polvo (opcional)

  • 3 cucharadas de leche

  • 2 cucharadas de aceite

  • ¼ cucharadita de polvo de hornear

  • 1 pizca de sal

  • Chips de chocolate (opcional) 

Paso a paso

  1. Colocar en una taza grande la harina, el azúcar, el cacao, el polvo de hornear y la sal, y mezclar.

  2. Agregar la leche y el aceite, y revolver hasta obtener una preparación homogénea.

  3. Incorporar chips de chocolate si se desea.

  4. Llevar la taza al microondas y cocinar entre 1 minuto y 30 segundos y 2 minutos, según la potencia del aparato.

  5. Dejar reposar unos segundos y consumir tibio. 

El resultado es un bizcochuelo esponjoso y caliente, ideal para quienes quieren disfrutar un postre casero rápido, sencillo y sin ensuciar demasiados utensilios.

