Claudia Villafañe se refirió a la polémica que se generó en redes sociales tras la difusión de una foto de Lionel Messi junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y defendió al capitán de la Selección argentina frente a las críticas.

La empresaria sostuvo que el futbolista tiene libertad para tomar sus propias decisiones y restó importancia a las opiniones que surgieron a partir de la imagen. “Él está en un lugar en el que puede decidir sin pensar qué va a decir el otro”, expresó.

Publicidad

La fotografía se tomó durante una actividad institucional en la que participaron jugadores de Inter Miami, lo que desató un intenso debate en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la presencia del rosarino junto al mandatario estadounidense.

En ese contexto, Villafañe señaló que es habitual que este tipo de situaciones genere opiniones divididas, especialmente cuando se trata de figuras públicas con gran exposición mediática. “Siempre va a haber gente a la que le guste y gente a la que no”, afirmó.

Publicidad

Además, la exesposa de Diego Maradona mencionó que también vio comparaciones con antiguas imágenes del exfutbolista argentino junto a dirigentes políticos, y consideró que las discusiones sobre deporte y política suelen repetirse con frecuencia.

La polémica por la foto de Messi con Trump se volvió tendencia en redes sociales y generó repercusiones tanto en el ámbito deportivo como en el político, reavivando el debate sobre el rol público de las grandes figuras del deporte.