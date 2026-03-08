Las lluvias que llegaron este sábado a San Juan provocaron algunas complicaciones en rutas de la provincia, por lo que Vialidad Nacional informó el estado de distintos caminos y pidió a los conductores extremar las precauciones, especialmente durante la noche.

Minutos después de las 22, el organismo difundió un parte sobre la situación de varios tramos de la Ruta Nacional 40, donde se registraron calzadas mojadas y presencia de badenes, aunque sin arrastre de material.

Publicidad

En el tramo Albardón–Villicum, las autoridades indicaron que la calzada se encontraba mojada, con badenes sin arrastre, mientras que el tiempo era estable y sin lluvias al momento del informe.

Una situación similar se registró entre Matagusanos y Talacasto, donde también se reportaron badenes sin arrastre y condiciones climáticas estables.

Publicidad

Más temprano, las precipitaciones afectaron al departamento Sarmiento, particularmente en las zonas de Los Berros y Pedernal, donde el fuerte aguacero generó acumulación de agua en el suelo y aún se reportan lluvias intensas.

Debido a esta situación, las autoridades recomendaron circular con precaución por la Ruta 153, ya que podrían registrarse sectores con agua sobre la calzada o bajadas de creciente.

Publicidad

Desde Vialidad recordaron que, si se encuentran con agua acumulada o crecientes, los conductores deben evitar cruzar, detener el vehículo en un lugar seguro y aguardar indicaciones de los organismos de emergencia.

Finalmente, el organismo señaló que continúa vigente el alerta meteorológico emitido por distintas instituciones oficiales y pidió responsabilidad y prudencia al circular por las rutas nacionales de la provincia.