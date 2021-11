Andino: “El principal desafío que tenemos es mantener el resultado de las PASO”

A poco más de una semana para las Elecciones Generales del 14 de noviembre, el intendente de San Martín Cristian Andino visitó el Café de la Política de Yo Te Invito, en Canal 5 Telesol, y dijo que el principal desafío que tiene el Frente de Todos es “mantener el resultado de las PASO”. Además reconoció que el reclamo de la gente pasa por difícil que es llegar a fin de mes.

“Yo soy muy optimista, estamos caminando las calles y el contacto con los vecinos me hace suponer que vamos a mantener el resultado, sacamos 60 puntos y quizás podamos aumentar”, dijo Andino y resaltó que “el principal desafío es mantener el resultado que logramos en las PASO”.

El intendente también habló del pedido de los sanjuaninos y reconoció que “percibimos que a la gente le cuesta llegar a fin de mes, somos conscientes de eso. Pero debemos tener en cuenta que estamos saliendo de una pandemia, tuvimos al país parado y volver a reactivar todo cuesta”. En ese sentido apuntó que “es probable que la cuarenta haya sido demasiada larga y esto resintió la economía”.

Al ser consultado sobre las razones por las que habría que votar al Frente Todos comentó que “San Juan fue una de las pocas provincias del país que, gracias a una gestión ordenada del gobernador Uñac, se pudo ganar y hay que sostener eso. Estoy seguro que el sanjuanino votará pensando en los intereses que tiene la provincia y que es lo mejor para San Juan”.

Para finalizar pidió el apoyo de los sanmartinianos y adelantó que antes de fin de año, en conjunto con el gobierno provincial, lanzarán la licitación para construir el hospital departamental, la nueva sede del Registro Civil y el Juzgado de Paz.

DESAFÍO

Pregunta personal

¿Si debe elegir qué sentido pierde, cuál elije y por qué?

-Que pregunta complicada, nunca me puse a pensar en eso, pero creo que diría el olfato.

En sus zapatos

¿Si estuviera en los pies de Sergio Uñac, qué haría en 2023?

-Por lo que manifestó él creo que buscará un tercer mandato para continuar este proyecto.

¿La Constitución se lo permite?

-Hasta donde yo entiendo, el gobernador tiene hasta dos reelecciones después de la enmienda y él está transitando su primera reelección.

Pregunta de la gente

¿Por qué cargo irá en 2023, ya que no puede repetir cómo intendente?

-No es una pregunta fácil de responder. Primero quiero terminar la gestión cumplido bien este cargo que hoy estoy desempeñando y eso me abrirá la puerta, más cerca del 2023, en cuál lugar me siento cómodo.

¿Si Uñac no se presenta por un mandato más, a usted le gustaría jugar una interna para ser gobernador?

-Me gustaría terminar bien y si terminamos bien creo que podemos tener buenas posibilidades en el futuro.