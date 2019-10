Andrada: "Sabemos que ante River no podemos salir a lo loco"

El guardavallas de Boca Juniors, Esteban Andrada, manifestó anoche que -con miras al partido del martes con River Plate- revancha por una de las semifinales de la Copa Libertadores, el equipo xeneize no puede “salir a lo loco” para intentar descontar la diferencia.



“Sabemos que ante River no podemos salir a lo loco. Recibir un gol sería, prácticamente, despedirnos de todo”, expresó el arquero xeneize, una vez concluido el encuentro ante Racing Club (0-1), por la décima fecha de la Superliga.



Boca necesita dar vuelta la eliminatoria que sostiene con River (0-2) por una de las semifinales de la Libertadores. El cotejo desquite se disputará el martes, a las 21.30, en la Bombonera. Y los goles alcanzados en condición de visitante tienen doble valor.



“Tenemos 90 minutos para dar vuelta el resultado. No debemos desesperarnos para no desprotegernos atrás”, insistió el ex guardavallas de Lanús.



Andrada consideró que el resultado logrado hoy “no incidirá para nada” en la manera que el equipo xeneize saldrá a afrontar el duelo contra el 'Millonario' el martes venidero.



“Se trata de torneos diferentes. El equipo, además, tuvo hoy (por ayer) mucho recambio”, remarcó.



Andrada se refirió a la caída ante la 'Academia' y consideró que después del gol de Matías Zaracho “nos caímos un poco y dejamos de generar situaciones, perdimos la pelota”.



“En el segundo tiempo, el desarrollo fue nuestro; Racing se defendió con los once atrás y fue muy difícil entrarles. Faltó el gol para llegar al empate que merecimos”, esbozó.