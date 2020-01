Áñez se presentará como candidata a presidenta de Bolivia en las elecciones del 3 de mayo

La autoproclamada presidenta boliviana, Jeanine Áñez, anunció hoy su candidatura a la presidencia del país en las elecciones que se celebrarán el próximo 3 de mayo y su compañero de fórmula será el alcalde de la capital de Bolivia, La Paz, Luis Revilla, como candidato a vicepresidente.



"Quiero anunciar a las familias bolivianas que he tomado la decisión de presentarme como candidata a las elecciones generales", anunció Áñez, según reprodujo un despacho de la agencia DPA.



Los integrantes de la fórmula presidencial que encabeza Áñez concurren a las elecciones bajo la alianza 'Juntos', que está conformada por las agrupaciones políticas SOL.bo, de Revilla, Movimiento Demócrata Social, Todos y Unir.



"No estaba en mis planes, en las últimas semanas hemos procurado construir consensos mínimos con las principales fuerzas y actores políticos, apelando a su grandeza. Como parte de este proceso hemos logrado construir una gran alianza que me permite postularme a estas elecciones", explicó Áñez.



La fórmula de la alianza 'Juntos' presentada por Áñez confrontará con el binomio integrado por Luis Arce y David Choquehuanca, ambos ex ministros del anterior gobierno del ex presidente Evo Morales, depuesto en noviembre pasado por un golpe de Estado, en representación del Movimiento Al Socialismo (MAS).