Ángel de Brito reveló por qué echaron a Lizy Tagliani de La Peña de Morfi

Telefe avanza en la preparación del regreso de La Peña de Morfi a su grilla dominical, aunque el proyecto enfrenta cambios sustanciales en su equipo conductor. Según confirmó Ángel de Brito, Lizy Tagliani no formará parte de la nueva etapa junto a Diego Leuco. El periodista de espectáculos explicó la razón detrás de esta ausencia: “Porque quien maneja su carrera, Gustavo Yankelevich, prefiere que se aboque a otros proyectos”.

La salida se da en un marco donde la producción del programa “viene lento, pero ya están vendiendo que llegan”. Previamente, se barajó el nombre de Soledad Pastorutti para la conducción, pero no se concretó un arreglo económico debido a que la cantante requería grabar los programas para cumplir con sus giras. Por su parte, Pilar Smith mencionó que "no hay nada cerrado" tras consultar a una productora que no brindó respuestas.

Actualmente, Tagliani mantiene una agenda cargada: lidera el programa radial Arriba bebé por la Pop, participa ocasionalmente en el streaming de Olga y protagonizará el musical Annie desde el 19 de marzo en el Teatro Broadway.

Diego Leuco, quien admitió no haber sido notificado formalmente sobre estos movimientos, manifestó recientemente sobre un anhelo personal: “Me encantaría”. Además, el conductor se refirió a su conflicto con Horacio Pagani declarando: “No me interesa ni me duele lo que piense de mi”.

