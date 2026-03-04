Por qué se pelearon las familias de Oriana Sabatini y Paulo Dybala tras el nacimiento de Gia

El lunes 2 de marzo, a las 8:57 de la mañana, nació Gia Dybala Sabatini en el Hospital Gemelli de Roma. La beba, que pesó tres kilos, adelantó su llegada respecto a la fecha prevista del 11 de marzo, día que coincide con el cumpleaños de su abuela, Catherine Fulop.

El nacimiento se produjo mediante un parto natural asistido por una obstetra argentina que la madre había seleccionado especialmente. El acontecimiento ocurrió apenas unas horas después de que Paulo Dybala disputara el clásico futbolístico entre Roma y Juventus.

La elección del nombre no fue azarosa, ya que Oriana lo tenía decidido desde su adolescencia. “Es un nombre que me gusta desde los 15 años... cuando me dijeron que era una nena, dije: obvio, no le puedo poner de otra forma”, explicó sobre Gia, una denominación italiana que significa “Dios es misericordioso” o “Gracia de Dios”.

A pesar de ser admiradora de Harry Potter, la cantante descartó llamar a su hija Hermione: “No me gusta porque está muy ligado a otra persona, no podría tener su propia impronta”.

Para el nacimiento, Catherine Fulop, Ova Sabatini y Tiziana Sabatini viajaron desde Argentina para acompañar a la pareja. En este contexto familiar, Yanina Latorre aportó detalles sobre la convivencia con la madre de Dybala, quien también reside allí: “Generalmente, a la suegra le molesta ella y a ella le molesta la suegra. Tener un tipo que tiene una relación simbiótica con la suegra, te la entrego”. No obstante, Julieta Argenta aclaró que existe un buen vínculo entre ambas familias: “Los Sabatini Fulop son sanos, no son tóxicos. Acompañan pero no invaden”.