Paula Chaves reveló qué famosa le escribió para preguntarle por un ex suyo

Paula Chaves se refirió a las versiones que vinculan sentimentalmente a su amiga Chechu Bonelli con Facundo Pieres, quien fuera pareja de la modelo años atrás.

En una entrevista con el programa Puro Show, Chaves aclaró si la conductora la contactó por este motivo: “No, no me llamó, me mandó un mensaje y le dije: 'No tenés que mandarme ningún mensaje', porque te juro que nosotras tenemos un vínculo de hace muchos años”. Sobre la veracidad del romance, evitó confirmaciones: “No, yo no voy a confirmar nada, imaginate”.

Publicidad

La relación entre ambas se remonta a sus inicios en SuperM a los 17 años. Paula restó importancia a la situación debido a su pasado con el polista: “No estaba metida en el tema, lo mío pasó hace ya tantos años...”. Ante la broma del cronista sobre ser la "dueña" de Pieres, exclamó: “Ay, no, por Dios”.

Además, destacó la cercanía que mantienen: “Tenemos un vínculo hace muchos años. Yo la quiero muchísimo. Estuvo en casa hace poco, compartimos mucho con nuestras hijas también”. También explicó: “Tenemos una relación de amistad en la que no nos vemos por mucho tiempo y cuando nos vemos es como si no hubiese pasado el tiempo”.

Publicidad

Para cerrar, expresó sus deseos para su amiga: “yo lo único que quiero es que sea feliz. Es una piba que es divina, yo la amo con toda mi alma y no me tiene que preguntar nada nadie nunca más, no me llamen”.