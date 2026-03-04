Un puma fue visto suelto este miércoles en un barrio privado de Hudson, en la localidad de Berazategui (Provincia de Buenos Aires), provocando una fuerte alerta entre los vecinos y la intervención de las autoridades para intentar capturarlo de manera segura.

El avistamiento se produjo en horas de la mañana y, según reportes de residentes, el felino (de mediano porte) fue observado mientras deambulaba por calles internas y espacios verdes del barrio, lo que generó preocupación por la seguridad de personas y mascotas ante la posibilidad de un encuentro directo.

Publicidad

Tras el aviso, se dio intervención a personal de la Dirección de Fauna de la Provincia y a fuerzas policiales, quienes se encuentran desplegando un operativo de contención y búsqueda para asegurar al animal vivo, evitando riesgos innecesarios a la comunidad.

Vecinos consultados manifestaron que el puma “se lo vio tranquilamente caminando”, y que varios residentes optaron por permanecer en sus viviendas y resguardar a sus mascotas al conocer el avistamiento, en tanto que otros documentaron imágenes y videos difundidos rápidamente en redes vecinales.

Publicidad

Las autoridades explicaron que el animal podría haber escapado de un transporte o de un lugar privado donde estaba bajo custodia, y aunque no es habitual su presencia en zonas urbanas densamente pobladas, ya se activaron los protocolos de fauna para proceder con su captura sin herirlo y su posterior traslado a un lugar adecuado.

Mientras avanza el operativo, las autoridades pidieron a los vecinos no acercarse ni intentar capturar al animal por cuenta propia, y mantenerse en contacto con los canales oficiales para cualquier otra información o indicación correspondiente.