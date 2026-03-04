Truco del papel aluminio para planchar y ahorrar luz en el hogar

Planchar es una de las labores domésticas más tediosas, especialmente ante arrugas persistentes que exigen repeticiones. Ante este escenario, el uso de papel aluminio en la tabla de planchar se presenta como una solución económica y sencilla para disminuir los costos de energía y optimizar el tiempo.

El procedimiento consiste en situar una lámina de aluminio bajo la funda de la tabla, logrando que el calor no se pierda hacia abajo. Gracias a que el material refleja y retiene la energía térmica, la ropa recibe temperatura de forma simultánea desde la plancha y por el reflejo inferior, acelerando el proceso de alisado.

Sobre la efectividad de la técnica, se indica que: “Según especialistas en limpieza del hogar, esta técnica puede reducir casi a la mitad el tiempo de planchado en prendas comunes como camisas, remeras o pantalones livianos”.

Físicamente, el secreto radica en colocar el lado brillante hacia arriba para que actúe como superficie reflectante hacia la tela. Habitualmente, el calor se disipa por la rejilla metálica, pero con este método se concentra y redistribuye, produciendo un efecto similar al de planchar ambos lados al mismo tiempo.

Respecto a los beneficios, se detalla que: “En términos prácticos, esto significa: menos pasadas sobre la misma zona, menor tiempo total de planchado, mejor distribución del calor y posible ahorro de energía eléctrica al reducir minutos de uso”. Para su implementación, la tabla debe estar fría y desenchufada. Se debe cubrir la superficie interna con el papel, recolocar la funda y planchar habitualmente sin variar la temperatura.

Sin embargo, es importante retirar el papel al finalizar, sobre todo si se usó vapor, para evitar la acumulación de humedad, moho u olores. Esta técnica es ideal para momentos puntuales con mucha ropa acumulada, ya que su uso diario podría obstruir la transpiración de la tabla. Complementariamente, colgar las prendas bien estiradas inmediatamente tras el lavado ayuda a disminuir el esfuerzo posterior.