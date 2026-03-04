La situación por el cierre de la planta de Fate S.A.I.C., en San Fernando (Provincia de Buenos Aires), alcanzó hoy un punto crítico con la audiencia virtual convocada por la Secretaría de Trabajo para definir si se extiende la conciliación obligatoria que evita el avance del cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores. El plazo original de la conciliación vence este miércoles y el Gobierno analiza prorrogarlo por cinco días más para continuar la negociación entre las partes.

La audiencia se lleva a cabo en paralelo con un paro nacional de 24 horas impulsado por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), que obliga a la paralización de actividades en las principales fábricas del sector a nivel nacional, y una movilización prevista hacia la Secretaría de Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires.

El conflicto se desató tras el anuncio de Fate de cerrar su planta de neumáticos (una de las históricas del país) y despedir a su personal, lo que provocó la intervención del Gobierno mediante la conciliación obligatoria para retrotraer la situación al estado anterior al conflicto y frenar las cesantías, al menos de manera temporal.

En las audiencias previas no se lograron avances significativos. La empresa mantuvo su posición sobre el cierre, mientras que el gremio exigió la reapertura inmediata de la planta y la reincorporación de los trabajadores, apoyándose en un acuerdo previo que, según los sindicatos, obliga a la firma a no despedir hasta mediados de 2026.

Además de las negociaciones administrativas, el SUTNA anunció que buscará vías judiciales, incluyendo la posible solicitud de intervención estatal de la empresa bajo la figura de “ocupación temporaria”, una herramienta legal que permitiría que el Estado asuma el control del directorio de la fábrica en situaciones de emergencia.

El resultado de la audiencia y la decisión sobre la conciliación obligatoria definirán si el conflicto se mantiene en la instancia de diálogo o si deriva en una fase de confrontación abierta, con mayor impacto sobre la producción y el empleo en el sector neumático.