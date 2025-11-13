La relación entre China Suárez y Mauro Icardi siempre ha estado bajo la lupa, y si bien cumplen un año de noviazgo, la constante exhibición de su vida íntima y los lujos que la acompañan ha llamado la atención del público y de los periodistas de espectáculo.

El reciente episodio que disparó la controversia tuvo lugar a días de cumplir su primer aniversario. La actriz decidió compartir en sus historias el exclusivo regalo de lujo que le hizo el futbolista: una icónica cartera Birkin negra con herrajes dorados de Hermès, enviada desde Milán.

Publicidad

En un gesto que muchos interpretaron como un filoso palo para Wanda Nara, China Suárez grabó el momento de la entrega, diciendo: "Bueno, falta muy poquito para nuestro primer aniversario. Ya la abrí igual, pero miren... soy malísima haciendo unboxing así con una mano. Aww, desde Milán. No puede ser más linda".

Minutos más tarde, la actriz selló la publicación con un mensaje a su pareja, reforzando la ostentación y el afecto: "Casi un año ya. Te amo Mauro Icardi. ¿Podré tener un novio más generoso y lindo?".

Publicidad

Ante esta demostración de opulencia y amor, Ángel de Brito abrió una caja de preguntas en Instagram y recibió una consulta directa sobre el tema: “¿Qué pensás de la Japonesa que otra vez subió la cartera y la fecha de aniversario? ¿Provoca?”.

La respuesta del conductor fue tajante y dio origen a una "oscura teoría" sobre el vínculo de la mediática pareja: "Que está todo el tiempo exhibiéndose por las redes porque no son felices", sentenció De Brito, sin filtro.

Publicidad

Para el periodista, esta necesidad imperiosa de compartir cada detalle de su vida de "botinera" en redes sociales no es un signo de plenitud, sino una forma de compensar lo que falta en la intimidad. Por ello, cerró su hipótesis con una reflexión lapidaria sobre la intensa actividad digital que mantienen: "Tienen que mostrar para estar satisfechos".