Detuvieron en Chimbas a un gendarme acusado de golpear a un niño que iba a adoptar

Un miembro del Escuadrón 66 de Gendarmería Nacional fue detenido este martes en su domicilio del barrio Andacollo, en Chimbas, acusado de ejercer violencia física reiterada contra un niño de 5 años que, junto a su hermana de 7, se encontraba en proceso de ser adoptado por él y su pareja.

La situación salió a la luz cuando un pariente político de los menores realizó una denuncia en la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Delitos Sexuales (UFI CAVIG). El denunciante no solo relató los hechos de violencia, sino que aportó pruebas contundentes: una serie de videos filmados en la propia casa del imputado que muestran al gendarme propinando golpizas al niño.

Los dos hermanos, sanjuaninos, llevaban aproximadamente dos años en un proceso de "estudio" para ser adoptados por la pareja, y se esperaba que en breve se oficializara la resolución judicial. Lejos de la ilusión que debería representar una adopción, los niños, y en particular el varón, vivían lo que fuentes judiciales describieron como un "calvario".

Allanamiento y evidencias clave

Tras la denuncia, la fiscalía a cargo de la investigación ordenó un allanamiento en la vivienda del acusado. Durante el procedimiento, los brigadistas secuestraron una gran cantidad de material: se descubrió que la casa estaba "llena de cámaras", y todas las filmaciones fueron incautadas para su análisis. Además, se le secuestró el arma reglamentaria de la fuerza.

La abundancia de evidencia audiovisual complica seriamente la situación del detenido, oriundo de la provincia de Buenos Aires, ya que documentaría de manera irrefutable los actos de violencia.

Ampliación de la investigación y próximos pasos

Si bien las agresiones físicas parecen haberse centrado en el niño de 5 años, la Justicia no descarta que la niña de 7 también pudiera ser víctima de maltratos. Por este motivo, la fiscalía solicitará en la audiencia correspondiente que se realice una Cámara Gesell (entrevista especializada videograbada) a ambos menores para conocer su testimonio en un entorno protegido.

El testimonio de la pareja del gendarme, quien también formaba parte del proceso de adopción, será otro elemento clave para determinar el alcance total de los hechos y confirmar lo que se investiga.