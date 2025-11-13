Alejandro Fantino se encuentra de buen ánimo luego de pasar por el quirófano para solucionar un problema crónico en su talón. El conductor utilizó su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores los detalles de la intervención y expresar su entusiasmo por el futuro.

El procedimiento se realizó con éxito y, según él mismo adelantó, en pocas horas ya estaría en su casa para comenzar el proceso de recuperación. Fantino confesó que se trataba de una intervención postergada: “LISTO!! EN UNAS HORAS A CASA!! DESPUÉS DE AÑOS PASÉ POR ESTA CIRUGÍA PARA RECONSTRUIR MI TENDÓN DE AQUILES IZQUIERDO”, posteó junto a una imagen donde se lo ve recostado en la cama con el pie vendado y un pulgar en alto.

Si bien la rehabilitación será larga, el conductor de Neura no oculta su principal motivación. El deporte, y en particular el tenis, es una parte fundamental de su vida, y la operación era el paso necesario para retomar la actividad sin molestias. “RECUPERACIÓN LARGA PERO YA NO VEO LA HORA DE VOLVER A JUGAR TENIS Y DISFRUTAR EL PLACER DEL DEPORTE”, escribió.