La cuarta gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe) puso a prueba la templanza y precisión de los famosos con delantal negro. La noche estuvo marcada por la exigencia técnica de un plato propuesto por el chef Tomás Treschanski, ganador de una estrella Michelin: replicar una trucha confitada en aceite con curry verde, aceite de eneldo y jengibre. La tarea, considerada una de las más difíciles de la temporada, requería precisión absoluta, especialmente en la temperatura del aceite, que debía mantenerse entre 35° y 45° para no alterar el color del pescado, y en el equilibrio de las especias.

Tras 60 minutos de tensión en las cocinas, el jurado evaluó los resultados. Mientras concursantes como Leandro “Chino” Leunis, Marixa Balli y Miguel Ángel Rodríguez se destacaron por su precisión, otros como Julia Calvo, Andy Chango y Luis Ventura recibieron las devoluciones más críticas. Finalmente, tras la deliberación, Ventura fue elegido como el cuarto eliminado del certamen.

El periodista y presidente de APTRA se despidió entre aplausos, reflexionando sobre su experiencia en el reality. Ventura no dudó en reconocer sus limitaciones culinarias y su enfoque estratégico inicial. “Acá vieron el verdadero. Busqué por el lado del show porque no estoy tan preparado para la cocina. Buscaron un personaje popular y tuve que devolver por ese lado”, expresó ante el jurado y la conductora.

El conductor continuó su reflexión con gratitud, comparando la experiencia con otros hitos de su carrera: “Me voy muy agradecido y sabiendo que me llevo algo nuevo, así como cuando hice teatro infantil con Panam, revista con Moria Casán o coreografías con Ricardo Fort. Siempre fui un atrevido de la vida, y así llegué a ser director técnico de fútbol o presidente de APTRA. No sé si me voy siendo cocinero pero pude aprender a usar ollas y hornallas”.

La salida de Ventura conmovió profundamente a Wanda Nara, quien le dedicó unas palabras llenas de afecto y reconocimiento a su trayectoria. “No me debes nada, soy yo la que te debe mucho a vos. Me llena de orgullo tenerte con nosotros. Sé que vas a volver porque sos un luchador de la vida. Aprendí mucho de vos. Tus platos son reales porque vos sos un tipo real. Aprendí mucho de vos en este medio”, afirmó la conductora.

Su eliminación se dio en un contexto particular, ya que horas antes de la emisión del programa, Ventura había publicado por error una foto en sus redes sociales anticipando su salida. El periodista, al ser consultado, asumió la responsabilidad y brindó una justificación sobre su descuido, que le valió un llamado de atención por parte de la producción: “Me hago cargo porque soy un hombre de medios y el error es mío porque yo no tengo el tiempo para ver todo lo que sale al aire. Entonces, no vi los últimos programas de MasterChef porque hago Polémica a la noche, duermo cuando puedo…”.