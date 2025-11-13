Juana Repetto volvió a utilizar sus plataformas digitales para poner en primer plano un tema que, aunque fundamental, permanece silenciado: la salud mental posparto. La actriz y madre de Toribio y Belisario compartió un sincero testimonio sobre el “lado B de la maternidad”, haciendo hincapié en la profunda crisis emocional que vivió inmediatamente después del nacimiento de su primogénito.

A través de un video en Instagram, Repetto no solo narró su experiencia sino que reafirmó su misión de visibilizar la realidad. “El puerperio, y todo lo que en aquel momento no se hablaba, no me dio miedo: me dio pánico,” confesó, explicando el origen de su compromiso con el tema.

Esta postura le ha valido críticas, pero ella las enfrenta con convicción: "¿Será por eso que me tildan de 'la que se queja de todo'? Pues háganle, que yo seguiré mostrando", desafió, argumentando que de haber tenido más información, su proceso habría sido más llevadero: “De haber sabido que podía venir el torbellino, me habría sido mucho más liviano. Y si mi historia ayuda a que otras mujeres la transiten de un modo más liviano, me banco el vuelto”.

La actriz profundizó en el momento específico en el que su miedo se materializó. “La primera vez que tuve miedo fue después de parir a Toro. En la clínica me agarró un ataque de angustia muy, muy jodido y de muchísimo miedo”, recordó, describiendo un sentimiento que contradecía todo lo que había soñado. “Tenía el bebé que soñé toda mi vida, tuve el parto que quería tener, todo funcionaba bien. ¿Por qué me siento así?”, se preguntó en aquel momento. La combinación de desborde hormonal, cansancio y una profunda ansiedad la llevaron a un punto de quiebre.

La preocupación no era solo por el presente, sino por el recuerdo de problemas anteriores de ansiedad. Repetto admitió que temió recaer: “Me asusté mucho de que me volviera a pasar algo parecido a lo que había sentido antes con la ansiedad. No sé si me volvió a pasar propiamente dicho o fue tal el miedo que me daba que me pase, que enloquecí”.

Afortunadamente, Juana supo identificar la necesidad de ayuda profesional. “Volví a terapia y me volví a tomar riendas de mi asunto, como hago siempre que lo necesito. Enfrentar, ir, laburar y para adelante,” detalló, destacando también el rol fundamental de su entorno. “Me ayudó mucho mi familia y mis amigos me contuvieron un montón”. Su mensaje final es de acompañamiento y validación: “Yo te cuento la vida como es para que no te sientas una loca si te pasa a vos”.