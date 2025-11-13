Cande Tinelli explotó por el escándalo familiar y mandó un mensaje filoso

Cande Tinelli se hartó de la exposición mediática y del constante debate sobre los pormenores de su familia, que lleva varias semanas en el centro de la escena tras la denuncia por amenazas de su hermana, Juana Tinelli, y el consecuente descargo contra su padre, Marcelo.

La diseñadora, conocida por la frontalidad con la que maneja sus redes sociales, se convirtió en una de las voces más activas del clan en medio del conflicto, defendiendo públicamente a su padre y siendo la más sincera respecto a la delicada situación que viven puertas adentro. Sin embargo, en las últimas horas, Cande demostró haber llegado a su límite de tolerancia.

Para dejar clara su posición y su cansancio, la artista usó su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, y compartió una escena de la serie "Casados con Hijos", puntualmente el momento en el que el personaje de Pepe Argento descarga su furia contra una mesa. Sobre la imagen, Cande Tinelli resumió su estado de ánimo: "Yo, arrancando la semana con todas las huevadas que escucho", sentenció, dejando entrever que el inicio de la semana no fue tranquilo para ella.

Aunque Cande no lo verbalizó de manera directa, el entorno entiende que la situación es extenuante. La artista siente una profunda impotencia al observar cómo personas que en el pasado buscaron la ayuda o el apoyo laboral de su padre, ahora se suman sin piedad a las críticas, aprovechando el peor momento del conductor.