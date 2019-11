Angel González puede volver al equipo titular en el partido ante Colón

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El volante de Estudiantes de La Plata Ángel González, que tuvo minutos en el clásico con Gimnasia y en la victoria frente a Talleres y busca su puesta a punto tras el cuadro de mononucleosis, podría volver al equipo titular en el partido ante Colón en Santa Fe, el lunes 25, por la fecha 14 de la Superliga Argentina de Fútbol.



El ex Godoy Cruz reconoció que perdió peso y no podía entrenarse con normalidad, pero en la semana previa al choque ante Gimnasia el técnico Gabriel Milito lo notó bien y le dio minutos.



“Me daba mucha bronca no poder ayudar a mis compañeros ni estar con ellos en esas fechas donde las cosas no se daban, y este regreso lo viví con mucha alegría”, indicó.



“Hay que seguir sumando puntos, estos cuatro partidos nos devolvieron la confianza y la alegría, nos dieron tranquilidad para todo lo que viene, noto un gran cambio anímico, y el equipo volvió a sentirse bien y cómodo. Eso es importante tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico”, agregó el mendocino.



Luego remarcó que “era cuestión de tiempo y de ajustar algunas cosas para que el equipo empezara a fluir. Igual no nos tenemos que conformar con lo que hemos hecho en esta buena racha”.



Sobre el futuro inmediato, González puntualizó: “Tenemos que aprovechar este envión anímico y sacar adelante los tres partidos que faltan, sumar de visitante y hacer de nuestra nueva casa una fortaleza”.



Por último, el volante opinó de la inauguración del nuevo estadio: “Lo viví con mucha emoción, no conocía el estadio y es un lujo. Me siento feliz de ser parte del plantel que va a inaugurar la nueva cancha, es algo muy lindo”.



El plantel cumplió con trabajos esta mañana y estuvieron ausentes Gastón Fernández, Facundo Mura e Iván Gómez, con tareas específicas, y Enzo Kalinski, por un golpe que no le permitió entrenarse pero que no reviste gravedad. Mientras tanto, Gonzalo Jara está recuperado y ya trabajó a la par del grupo.