Año Nuevo, cuidados de siempre: el ABC de la sexualidad responsable para las fiestas

Las fiestas de Año Nuevo son un momento de celebración y encuentro. Para que estas experiencias sean positivas y seguras, es fundamental tomar decisiones informadas sobre la salud sexual. Esta guía, basada en información oficial del Ministerio de Salud de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aborda la prevención, los métodos anticonceptivos y los recursos disponibles en Argentina.

Métodos anticonceptivos y doble protección

La elección de un método anticonceptivo es un derecho personal. En Argentina, la Ley 25.673 garantiza el acceso gratuito a una amplia variedad de métodos en hospitales, centros de salud, obras sociales y prepagas. Estos incluyen preservativos, pastillas, inyectables, DIU, implante subdérmico y anticoncepción quirúrgica.

El preservativo (masculino o femenino) es el único método que, además de prevenir un embarazo, protege contra las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), incluido el VIH. Por este motivo, las autoridades sanitarias recomiendan la estrategia de doble protección: usar preservativo para evitar ITS y, a la vez, otro método anticonceptivo (como los mencionados) para una mayor efectividad en la prevención del embarazo.

El acceso a esta información y a los métodos es un derecho que se puede ejercer en forma autónoma y sin necesidad de acompañamiento adulto desde los 13 años (para preservativos) y desde los 16 para todos los métodos reversibles.

Anticoncepción Hormonal de Emergencia (AHE)

La AHE, conocida como "pastilla del día después", es un método para prevenir un embarazo después de una relación sexual sin protección o cuando falló el método usado (por ejemplo, si se rompió el preservativo).

Estas son sus características clave, según la información oficial:

Cómo actúa: Retrasa la ovulación y no es un método abortivo. Si ya existe un embarazo, no lo interrumpe.

Efectividad: Es más efectiva cuanto antes se tome, especialmente dentro de las primeras 12 horas. Puede utilizarse hasta cinco días después, pero su eficacia disminuye con el tiempo.

Acceso: Está disponible de forma gratuita en hospitales y centros de salud públicos. También se puede adquirir en farmacias sin receta médica.

Limitación importante: No protege contra el VIH ni otras ITS. Por lo tanto, no reemplaza el uso del preservativo .

El consentimiento es la base de cualquier encuentro sexual.

Qué hacer en caso de violencia sexual o embarazo no intencional

En Argentina, las víctimas de violencia sexual tienen derechos garantizados:

Atención médica inmediata: En hospitales y centros de salud se debe brindar contención, profilaxis para ITS, anticoncepción de emergencia y, si corresponde, un examen clínico.

Interrupción Legal del Embarazo (ILE): Si el embarazo es producto de una violación, la persona tiene derecho a acceder a una interrupción legal, sin importar las semanas de gestación. Solo se requiere una declaración jurada, sin necesidad de denuncia policial o judicial previa.

Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE): La Ley 27.610 establece el derecho a decidir y acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación.

Para estos casos, se puede solicitar información y asesoramiento en los equipos de salud sexual de todos los centros de salud y hospitales públicos.

Recursos y líneas de ayuda oficiales

Ante cualquier duda, es importante recurrir a canales oficiales y confidenciales: