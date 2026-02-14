A un año del tuit de Javier Milei, el caso $LIBRA sigue sin aclararse

A doce meses del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, el escándalo que estalló tras su promoción pública por parte del presidente Javier Milei sigue rodeado de interrogantes. Las causas judiciales avanzan con lentitud, el Congreso no obtuvo respuestas del Ejecutivo y persisten zonas oscuras en torno al destino de millones de dólares generados en pocas horas.

El episodio comenzó el 14 de febrero de 2025. A las 19:01:22, Milei publicó en su cuenta de X un código alfanumérico de 44 caracteres que permitía acceder a la compra del token recién creado. El mensaje hablaba de un proyecto para financiar empresas argentinas. En cuestión de minutos, la criptomoneda pasó de valer US$0,30 a rozar los US$5, antes de desplomarse abruptamente.

La secuencia dejó un puñado de billeteras con ganancias millonarias —algunas superiores a los US$8 millones— y miles de inversores perjudicados en la Argentina y el exterior. Un año después, aún no está claro quiénes tuvieron acceso anticipado a la información ni cómo se articuló la difusión del contrato digital que el Presidente aseguró haber “encontrado en internet”, algo técnicamente improbable según especialistas.

Silencio en la Casa Rosada y causas judiciales abiertas

Desde entonces, la respuesta oficial fue esquiva. En la Casa Rosada evitaron dar precisiones sobre el rol del mandatario en el proyecto. Milei realizó apenas dos menciones televisivas, sin repreguntas profundas, y comparó las memecoins con un casino.

En la Argentina, la causa tramita en el Juzgado Federal N°8, a cargo del juez Marcelo Martinez de Giorgi, con intervención del fiscal Eduardo Taiano. También existen presentaciones en Estados Unidos. Sin embargo, en casi un año no se tomaron declaraciones indagatorias.

El Congreso conformó una comisión investigadora que solicitó citar a funcionarios y allegados al Presidente, pero ninguno compareció. Tampoco se autorizó el uso de la fuerza pública para garantizar testimonios.

El entramado cripto: Davis, Cube y los vínculos políticos

Detrás del proyecto aparece el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, especializado en Web3 y memecoins. Llegó al país de la mano de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, vinculados al ecosistema libertario y organizadores del Tech Forum Argentina.

Antes de $LIBRA, el grupo impulsó el desembarco de Cube Exchange, con la idea de crear un “banco cripto” que facilitara inversiones en sectores productivos. En julio de 2024, el CEO de Cube, Bartosz Lipinski, mantuvo una reunión en la Casa Rosada junto a Davis y los empresarios argentinos. En octubre, la firma anunció en redes un acuerdo con Milei para llevar innovación blockchain al sector público, aunque nunca se detallaron alcances concretos.

El nombre de Davis también apareció vinculado a memecoins promocionadas en Estados Unidos por Donald Trump y Melania Trump. Según una presentación judicial de Novelli y Terrones Godoy, la empresa Kelsier Ventures —propiedad de Davis— habría participado en esos desarrollos.

Las horas críticas

El token $LIBRA fue creado en Dallas a las 18:38 del 14 de febrero de 2025. Antes del tuit presidencial, 74 billeteras compraron cerca de US$13 millones en activos digitales, en lo que se presume fue información privilegiada. Tras la publicación, el valor se disparó.

A las 21:40, la plataforma argentina Ripio habilitó la compra en su aplicación. Más de 1.300 usuarios argentinos operaron con el token cuando ya estaba en caída. Según datos aportados al Congreso, 1.329 de esas cuentas pertenecían a residentes locales.

Horas después, ante sospechas de hackeo, Milei ratificó en una entrevista con Bloomberg que el mensaje era auténtico. Finalmente, pasada la medianoche, borró el posteo y aseguró no estar interiorizado en los detalles del proyecto.

El misterio del Trust y los fondos millonarios

Uno de los puntos más sensibles es el destino del dinero. Davis afirmó que el lanzamiento dejó un remanente cercano a US$110 millones en criptoactivos que, según dijo, “pertenecen a la Argentina”.

En septiembre pasado anunció la creación de Libra Trust, un fideicomiso que supuestamente financiaría a pymes argentinas. Sin embargo, no existen informes públicos sobre su funcionamiento, la cantidad de proyectos presentados ni los criterios de asignación de fondos.

En paralelo, el Gobierno creó una Unidad de Investigación integrada por una sola funcionaria, María Florencia Zicavo, dependiente del Ministerio de Justicia. Su informe concluyó que Milei actuó “como ciudadano” y no en carácter presidencial, pese a utilizar una cuenta oficial verificada.

Más preguntas que respuestas

A un año del episodio, el caso $LIBRA permanece en una zona gris. No se conocen detalles técnicos del supuesto plan de financiamiento productivo, no hubo explicaciones sobre la circulación anticipada del contrato digital ni sobre la identidad de los principales beneficiarios.

Mientras tanto, los expedientes judiciales avanzan sin citaciones clave y el Congreso continúa sin respuestas formales del Ejecutivo. El lanzamiento que prometía canalizar capital hacia empresas argentinas terminó convertido en un criptoescándalo global, con millones de dólares aún bajo interrogante y un silencio oficial que, lejos de disipar dudas, las profundiza.