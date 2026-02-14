Había sido detenida por falsificar recetas, pero la Justicia determinó que es inocente

La Justicia resolvió el sobreseimiento de Ana Riveros, la enfermera del Hospital Marcial Quiroga que había sido acusada de falsificar recetas médicas. El caso dio un giro luego de que la investigación determinara que otra persona fue la autora del certificado apócrifo, permitiendo que la profesional de la salud sea desligada completamente del proceso penal.

Riveros había sido denunciada por presuntamente truchar certificados médicos a nombre de la doctora Chávez, quien aseguró ante las autoridades que las firmas y la letra que figuraban en los documentos no le pertenecían. A partir de esa situación, intervino la UFI Genérica y se inició una causa caratulada como falsificación de documento privado.

Publicidad

Detención y proceso judicial

El 6 de noviembre del año pasado, la profesional de la salud fue detenida tras un allanamiento realizado en su domicilio del barrio Natania XV. Al día siguiente, el Ministerio Público Fiscal la imputó formalmente por falsificación de documento privado. Posteriormente, en la audiencia de formalización, recuperó la libertad y continuó el proceso en esa condición mientras avanzaba la investigación, que tenía un plazo de seis meses.

El giro en la investigación

Sin embargo, con el avance de las pericias y nuevas medidas probatorias, se logró establecer que Riveros no había confeccionado el certificado falso. La verdadera responsable fue identificada como Johana Ramírez Rodríguez, quien reconoció haber utilizado un recetario en blanco para elaborar el documento con el objetivo de obtener una licencia laboral.

Publicidad

Según se determinó, Ramírez Rodríguez había tenido acceso al recetario por tareas previas vinculadas a internaciones domiciliarias, lo que le permitió contar con ese material. Tras su confesión, fue imputada por falsificación de documento y uso de certificado falso en perjuicio de la fe pública, en concurso real.

Resolución judicial

Ante este nuevo escenario, la fiscalía solicitó el sobreseimiento de Riveros, pedido que fue aceptado por el tribunal, desligándola completamente del proceso penal.

Publicidad

La enfermera fue representada por los abogados Rodrigo Aguirre e Ivana Salas, quienes acompañaron el planteo que finalmente permitió esclarecer el hecho y limpiar su nombre tras varios meses bajo investigación.