Chimbas expresó su pesar por la muerte del operario y confirmó la realización del Carnaval

La Municipalidad de Chimbas se pronunció oficialmente este sábado tras el trágico fallecimiento de una persona que desempeñaba tareas de montaje en el predio del Corsódromo. El hecho, que generó conmoción en los preparativos del evento, derivó en una evaluación de emergencia por parte de las autoridades organizativas y los organismos intervinientes.

Mediante un comunicado de prensa, la gestión municipal manifestó su "profundo pesar" y extendió sus condolencias a la familia, allegados y compañeros de trabajo de la víctima, asegurando que acompañan a los afectados en este difícil momento.

Continuidad de los festejos

Pese a la gravedad del suceso, la comuna resolvió dar continuidad a la programación prevista del Carnaval de Chimbas. Según explicaron desde la organización, la decisión se tomó de manera coordinada tras analizar el impacto en el ámbito organizativo y social que rodea a la máxima celebración del departamento.

Las autoridades aclararon que sostener el calendario no implica "desconocer la gravedad del hecho ni el respeto debido", sino que responde a una responsabilidad con el engranaje económico y social que el evento representa.

El respaldo a las agrupaciones

El municipio justificó la decisión reafirmando su compromiso con las 6.000 familias que forman parte directa e indirecta del Carnaval. "Este evento conlleva meses de organización y un gran esfuerzo de mucha gente", señalaron en el documento, haciendo hincapié en que buscan proteger la fuente de trabajo y el sacrificio de las familias chimberas sin dejar de lado el "respeto irrestricto por la vida y la dignidad humana".

Por el momento, el cronograma de desfiles y espectáculos se mantiene sin modificaciones, aunque el clima de festejo se verá inevitablemente marcado por el luto institucional.