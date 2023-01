Estalló el enojo y la furia de los dueños del boliche “Quattro” después de la clausura que recibió la fiesta organizada en las instalaciones de “La Salmuera”, durante la noche de Año Nuevo. A través de un comunicado oficial, los propietarios denunciaron que hubo un mal accionar por parte de una funcionaria policial que habría “abusado de su autoridad” para clausurar el evento al que habían asistido miles de personas.

Como es habitual, son varios los boliches sanjuaninos que abren sus puertas para las fiestas donde asisten miles de personas que deciden ir a bailar después de haber brindado con sus familias. En este caso, la fiesta que organizaban los dueños de “Quattro” en las instalaciones de “La Salmuera”, en el departamento Pocito, finalizó antes de tiempo por la clausura del lugar.

Según el comunicado emitido por los dueños, que llevan 11 años trabajando en el rubro, la situación que se vivió en Año Nuevo por parte de la fuerza policial fue “lamentable, violenta e incomprensible”. Es que de acuerdo a lo contado a través de las redes sociales, la fiesta contaba con toda la documentación correspondiente y en regla para que el evento no sea clausurado.

“Luego de una hora, sin explicar ni dirigirnos palabra, y después de comprobar que todas las habilitaciones estaban correctas, comenzó a labrar un acta, por haber pasado 5 MINUTOS del horario permitido de expendio de bebidas (3:35 AM)”, relataron los dueños del boliche.

Tras ello, el personal policial que trabajó en el lugar ingresó al predio y habría subido la cabina con “violencia e impunidad para amenazar al DJ de que lo iban a llevar detenido”.

“Yo estaba tocando, ejerciendo mi trabajo, por el cual se me contrata de manera legal, cuando de repente subieron dos ‘oficiales’ (una vestida de civil) y me hicieron alejarme de mi puesto y acercarme a ellos, y ni bien llego con un tono agresivo y con amenaza me dijeron que yo estaba en problemas. Que si quería colaborar y no seguir aumentando los problemas debía bajar la música y cortar todo”, explicó el DJ residente Luciano Rodríguez en su cuenta de Instagram.

De acuerdo al relato del DJ, los efectivos policiales aplicaron un abuso de la fuerza con amenazas continuas. “Me retuvieron colocándome los brazos hacia atrás como si me fuesen a llevar detenido sin razón porque no había estado haciendo nada más que acatar órdenes de unos supuestos policías. Continuaron las amenazas y el uso de fuerza sin sentido, dejando una mala imagen. Luego uno de los oficiales me dijo que yo me podía ir a cualquier lado y que me iban a seguir hasta encontrarme y llevarme”, agregó.

Por su parte, el comunicado oficial de “Quattro” ofreció las disculpas correspondientes, porque debieron cerrar sus puertas antes de las 5 de la madrugada, algo poco habitual teniendo en cuenta que era una fiesta de Año Nuevo. “Estamos realmente muy tristes, porque en después de tantos años en este rubro, donde brindamos más de 200 puestos de trabajo, directa e indirectamente, nunca nos había tocado vivir una situación así”, cerró el mensaje oficial.

Cabe destacar que según la ley citada, que regula los espectáculos nocturnos, en el acta de contravención la razón por la que se decidió clausurar el local es correcta, ya que se supone que las barras no pueden vender alcohol después de las 3.30 horas. Sin embargo, esto no es algo totalmente habitual que se cumpla en este tipo de locales bailables de la provincia.

Desconocimiento por parte de las autoridades

DIARIO HUARPE dialogó con el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, y con el comisario que está a cargo del D5, quienes coincidieron en que no estaban al tanto de la situación, ya que según el testimonio de ambos, este último fin de semana no tienen registros de clausuras en locales nocturnos.