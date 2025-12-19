La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) advirtió este viernes sobre la circulación de posibles estafas telefónicas y virtuales en las que delincuentes se hacen pasar por personal del organismo para engañar a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares con promesas de beneficios inexistentes.

En su comunicado oficial, el organismo recordó que nunca se comunicará con beneficiarios por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto para solicitar datos personales, claves o información bancaria. Cualquier contacto que no provenga de los canales oficiales debe desestimarse de inmediato.

La aclaración surge en medio de advertencias por casos en los que se han difundido mensajes falsos (por ejemplo sobre supuestos bonos navideños que no existen) con el objetivo de obtener información sensible de las personas y utilizarla para vaciar cuentas o cometer fraudes.

Anses detalló que toda comunicación oficial se realiza únicamente a través de sus canales verificados, como la app o sitio web “mi Anses”, la línea telefónica gratuita 130 o la Atención Virtual, y que no se debe ingresar a enlaces sospechosos ni completar formularios enviados por medios no oficiales.

El organismo también invitó a los ciudadanos que detecten intentos de estafa a realizar la denuncia correspondiente a través de la propia plataforma “mi Anses” o en sus oficinas, para que puedan tomar medidas ante estos casos.

La alerta se produce en un momento del año en que aumentan los intentos de fraude dirigidos a sectores vulnerables, como jubilados, lo que hace clave reconocer y descartar comunicaciones sospechosas que utilicen el nombre o los logos del organismo para engañar.