La Policía de San Juan se encamina a uno de los procesos de ascensos más importantes de los últimos años. Así lo confirmó el jefe de la fuerza, Néstor Álvarez, quien adelantó que en los próximos meses se ejecutarán alrededor de 800 ascensos dentro de la institución, en un movimiento que impactará de lleno en la carrera profesional de cientos de efectivos.

Si bien todavía no hay una fecha definida, Álvarez aseguró que el procedimiento ya se encuentra en análisis por parte de la superioridad y que podría concretarse entre abril y mayo. “Se vienen los ascensos dentro de la institución policial. No tenemos una fecha determinada todavía, eso lo va a establecer la superioridad”, explicó el titular de la fuerza, al tiempo que estimó que la cantidad de promociones será similar —o incluso superior— a la registrada el año pasado, cuando ascendieron 880 funcionarios.

Publicidad

El número final de ascensos, según indicó, estará directamente vinculado a los retiros obligatorios y voluntarios que se encuentren en trámite. “Estamos esperando una serie de trámites en cuanto a retiros, que generan nuevos cargos y permiten aumentar el grupo de ascensos”, detalló. En ese sentido, no descartó que la cifra final supere los 800 efectivos beneficiados.

En cuanto a los plazos, Álvarez remarcó que el proceso podría resolverse antes de mayo. “No hay una fecha determinada, pero estimo que entre abril y mayo se puede producir”, señaló, llevando tranquilidad a quienes esperan desde hace tiempo una definición sobre su situación escalafonaria.

Publicidad

El jefe policial también se refirió a la incorporación de nuevo personal y explicó que ese proceso avanza en paralelo, aunque sujeto a la disponibilidad de vacantes. Confirmó que el llamado para cadetes y aspirantes a oficiales ya fue realizado y que durante marzo comenzará el curso de adaptación para quienes superaron la etapa de selección. “Ese curso es otro filtro y, en abril, comenzarían las clases”, precisó.

Álvarez subrayó que tanto los ascensos como los nuevos ingresos dependen de la generación de cargos que se produce a partir de los retiros. “Eso es lo que permite avanzar tanto en las promociones internas como en los nombramientos”, explicó, al describir el esquema administrativo que regula la estructura de la fuerza.