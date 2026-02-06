La primera paritaria docente del año cerró luego que el Gobierno provincial dejara planteada su intención de otorgar incrementos en dos tramos: marzo y junio. Ante ese escenario, las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, cuando se retomará la negociación.

Según informaron fuentes oficiales, durante el encuentro el Ejecutivo expuso el estado general de las finanzas provinciales y detalló el contexto económico en el que se mueve la administración pública. En ese marco, los funcionarios señalaron la voluntad política de avanzar con recomposiciones salariales en marzo y junio.

Los gremios y el Gobierno aprovecharon la mesa paritaria para plantear una serie de demandas administrativas y académicas. Entre ellas, expusieron demoras en trámites y expedientes, así como la necesidad de avanzar con mayor celeridad en procesos clave para el sector, como la titularización docente que actualmente se encuentra en marcha y otros ítems vinculados a la carrera profesional.

Desde el Gobierno señalaron que la paritaria continúa abierta y que el cuarto intermedio hasta el jueves próximo permitirá seguir evaluando variables económicas y presupuestarias antes de formular una propuesta definitiva. En ese sentido, remarcaron que la prioridad es sostener el equilibrio de las cuentas públicas sin desatender la situación de los trabajadores.

Del lado gremial esperan que el próximo jueves haya una propuesta salarial concreta que permita avanzar en la discusión. Así, la paritaria docente quedó en pausa, con un compromiso político de aumentos en marzo y junio, pero sin definiciones numéricas. El próximo encuentro será clave para saber si el Gobierno logra destrabar la negociación y evitar un conflicto mayor con uno de los sectores más sensibles del empleo público.