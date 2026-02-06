Fue consumada la primera sesión de este año, en el Consejo Provincial de Mujeres, Género y Diversidad de San Juan. Este órgano independiente creado por ley nacional y provincial, tiene como función de consulta permanente para el accionar y el direccionamiento de las políticas públicas enfocadas en el género y la diversidad.

En la sede de la Dirección de Género, se reunieron representantes de las diferentes entidades que lo conforman, entre otras de la Asociación Civil Familias Unidas por el Dolor del Femicidio; Asociación Civil Mujer con Nuevas Raíces; Madres Protectoras San Juan, Asociación Amas de Casa del País; Las Hilarias Socorristas en Red; entre otras organizaciones y colectivos.

También, estuvieron presentes miembros de la Corte Suprema de San Juan y de la Dirección de Género, como representante del Poder Ejecutivo. Presidieron la convocatoria Laura Vera y Victoria Villalón, como autoridades del Consejo.

Entre varios temas abordados en la reunión, se presentó la planificación del trabajo que desarrollará este 2026, enfocado en buscar medidas de acción concretas para la prevención y erradicación de la violencia de género.

A su vez, las autoridades del Consejo propusieron que cada entidad o asociación integrante exponga y discuta qué tipos de violencia se están manifestando actualmente en la sociedad.

Por ejemplo, se planteó la violencia económica a la que son sometidas quienes deben recibir cuotas alimentarias para el sostén de sus hijos menores de edad.

También se aprobó la moción para que a partir de la próxima reunión sea bimodal, es decir, que la participación no sólo sea presencial, sino también virtual; así se da más alcance y posibilidades de concurrencia a todas las entidades que conforman este espacio. El Consejo Provincial de Mujeres, Género y Diversidad se reúne cada primer jueves de mes.