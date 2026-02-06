Un joven de 20 años fue aprehendido este miércoles por la noche en Pocito, acusado de cometer un hurto en un local comercial de Villa Las Mercedes. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Subcomisaría Buenaventura Luna y la causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se conoció a partir de un registro en video aportado por la dueña del local comercial, quien denunció que el ilícito ocurrió alrededor de las 22 del jueves 5 de febrero en su comercio.

Con esos datos, efectivos que realizaban recorridas de prevención por calle Alvear, antes de Quiroga, detectaron a un sujeto que coincidía con las características observadas en el video. Se trataba de Kevin Alexis Montaña, de 20 años, domiciliado en el barrio San Martín 1.

Al momento de ser entrevistado, el joven llevaba una gorra bordó y una mochila tipo carrito de color rojo, elementos que fueron reconocidos por la víctima como los utilizados durante el hurto. Ante la presencia policial, el sospechoso se mostró ofuscado y terminó siendo aprehendido en el lugar.

Tras consultar con el Sistema Acusatorio, por directivas del fiscal Sebastián Miranda se dio intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad. Luego, la ayudante fiscal Florencia Caiyet dispuso que el acusado quede vinculado al legajo correspondiente, mientras la comisaría jurisdiccional avanza con los requisitos legales de rigor.