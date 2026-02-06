San Juan dio un nuevo paso para reimpulsar el uso de jugos naturales en la industria alimentaria y de bebidas. En el marco de la reunión de Directorio de la Corporación Vitivinícola Argentina, realizada en el Centro Ambiental Anchipurac, se firmó un acuerdo estratégico que busca fortalecer con respaldo técnico y científico el proyecto de ley que propone utilizar jugos naturales, como el mosto de uva, para la edulcoración de alimentos y bebidas.

El acta fue firmada por el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández; el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto; y el titular de Coviar, Mario González. El acuerdo contempla la asignación de recursos para actualizar informes técnicos y estudios especializados que respalden la iniciativa legislativa que impulsa el Gobierno provincial.

Publicidad

“San Juan tiene su producción vitivinícola diversificada, por lo que abrir nuevos mercados es fundamental para la sostenibilidad del sector. Agradecemos el apoyo de Coviar y la participación de la Cafem para juntos darle impulso a este proyecto de ley”, afirmó Fernández tras la firma del convenio.

Respaldo técnico para una ley estratégica

El acuerdo firmado durante el encuentro en el Centro Ambiental Anchipurac apunta a actualizar estudios vinculados a nutrición, procesos industriales y viabilidad económica del uso de jugos naturales como edulcorantes. Ese respaldo técnico es considerado clave para fortalecer la fundamentación del proyecto y despejar objeciones que en el pasado trabaron su avance legislativo.

La iniciativa propone habilitar el uso de jugos naturales, entre ellos el jugo concentrado de uva, para reemplazar edulcorantes artificiales o de origen químico en bebidas y alimentos. El debate se inscribe en un contexto más amplio, atravesado por la discusión sobre alimentación saludable, agregado de valor y diversificación productiva.

Publicidad

En ese marco, la participación de Coviar y de la Cafem busca articular el conocimiento técnico del sector con la estrategia política de la provincia, con el objetivo de presentar un proyecto más robusto y consensuado.

El antecedente legislativo

El avance del acuerdo técnico se vincula directamente con el trabajo legislativo que impulsa la diputada nacional por San Juan, Nancy Picón, quien trabaja en la redacción final del proyecto de Ley del Mosto para volver a presentarlo en el Congreso.

Publicidad

En declaraciones previas a DIARIO HUARPE, la legisladora explicó el espíritu de la iniciativa y el eje sanitario que la sostiene. “La motivación de este proyecto sin duda es la alimentación saludable, se busca que se endulce con productos naturales, dejando de lado los artificiales o los de obtención por procesos químicos”, sostuvo Picón.

El objetivo de fondo es revalorizar el mosto de uva y generar un mercado de consumo interno capaz de absorber parte de la producción vitivinícola, especialmente en años de excedentes.

San Juan, con ventaja productiva

La provincia parte con una posición estratégica en este debate. San Juan es la principal productora de mosto del país y lidera las exportaciones de jugo concentrado de uva. En la campaña 2024/2025 se produjeron más de 201.400.000 litros de mosto sulfitado, lo que representó alrededor del 36% del total del sector vitivinícola exportado en ese período.

Para el sector productivo, la eventual aprobación de la ley permitiría consolidar un nuevo destino para el mosto, generar mayor previsibilidad y fortalecer la cadena vitivinícola en su conjunto.

Del encuentro participaron además miembros del Directorio de Coviar, Sergio Moralejo, subsecretario de Agricultura y Ganadería de Mendoza; Miguel Moreno, secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de San Juan; y otros referentes técnicos y de gestión pública. La señal política fue clara: San Juan vuelve a empujar la Ley del Mosto, esta vez con respaldo técnico y articulación sectorial.