La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Informáticos de San Juan recibió este viernes 6 de febrero la denuncia de un sanjuanino que aseguró haber sido víctima de una estafa por un monto superior a los $10.000.000. El caso involucra a una empresa que operaba bajo el nombre Green Fintech House, la cual ofrecía supuestas inversiones con rendimientos elevados en dólares.

Según comentó el fiscal Pablo Martín, a cargo de la investigación, a DIARIO HUARPE por el momento se trata de una única denuncia de un monto significativo. La víctima es un adulto mayor que habría ingresado a la plataforma tras ser contactado mediante números telefónicos con prefijo de México.

Publicidad

De acuerdo a los datos aportados en la causa, el denunciante realizó inversiones de manera progresiva durante los últimos cuatro o cinco meses, hasta alcanzar una pérdida total que supera los $10.000.000. Las transferencias, según explicó el fiscal, se efectuaban a entidades que operaban por períodos muy breves lo que no permite rastrear a los responsables. “Son sociedades que duran dos o tres días y luego desaparecen", detalló Martín.

La investigación preliminar permitió establecer un modus operandi basado en la promesa de rendimientos elevados. La firma ofrecía ganancias estimadas en torno al 20% mensual en dólares, lo que motivó al damnificado a entregar dinero, bajo la expectativa de obtener esos dividendos.

Publicidad

Por el momento, la UFI de Delitos Informáticos continúa con la recolección de información y el análisis de los movimientos financieros vinculados al caso. Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que la causa se encuentra en una etapa inicial y no se descarta que puedan surgir nuevas denuncias a medida que avance la investigación.