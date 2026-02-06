Publicidad
Judiciales > Caso bajo investigación

Sanjuanino denunció una estafa por más de $10.000.000 con falsas inversiones

La UFI de Delitos Informáticos investiga una denuncia por una estafa superior a los $10.000.000 mediante falsas inversiones que prometían altos rendimientos en dólares.

Por Giuliana Díaz

Hace 2 horas
La denuncia fue radicada en la UFI de Delitos Informáticos, que investiga el funcionamiento de la plataforma financiera denunciada por estafa.

La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Informáticos de San Juan recibió este viernes 6 de febrero la denuncia de un sanjuanino que aseguró haber sido víctima de una estafa por un monto superior a los $10.000.000. El caso involucra a una empresa que operaba bajo el nombre Green Fintech House, la cual ofrecía supuestas inversiones con rendimientos elevados en dólares.

Según comentó el fiscal Pablo Martín, a cargo de la investigación, a DIARIO HUARPE por el momento se trata de una única denuncia de un monto significativo. La víctima es un adulto mayor que habría ingresado a la plataforma tras ser contactado mediante números telefónicos con prefijo de México.

De acuerdo a los datos aportados en la causa, el denunciante realizó inversiones de manera progresiva durante los últimos cuatro o cinco meses, hasta alcanzar una pérdida total que supera los $10.000.000. Las transferencias, según explicó el fiscal, se efectuaban a entidades que operaban por períodos muy breves lo que no permite rastrear a los responsables. “Son sociedades que duran dos o tres días y luego desaparecen", detalló Martín.

La investigación preliminar permitió establecer un modus operandi basado en la promesa de rendimientos elevados. La firma ofrecía ganancias estimadas en torno al 20% mensual en dólares, lo que motivó al damnificado a entregar dinero, bajo la expectativa de obtener esos dividendos.

Por el momento, la UFI de Delitos Informáticos continúa con la recolección de información y el análisis de los movimientos financieros vinculados al caso. Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que la causa se encuentra en una etapa inicial y no se descarta que puedan surgir nuevas denuncias a medida que avance la investigación.

