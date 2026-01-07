La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) incorporó a “Tina”, un asistente virtual basado en inteligencia artificial, a su plataforma web oficial para facilitar consultas y la realización de trámites de forma rápida, eficiente y disponible las 24 horas, los 365 días del año.

La herramienta digital, que ya estaba operativa en el portal argentina.gob.ar, ahora se encuentra integrada en la página de Anses, donde los usuarios pueden activarla haciendo clic sobre su ícono ubicado en el extremo inferior derecho de la pantalla, iniciar un chat y escribir su consulta o elegir entre las opciones sugeridas por el sistema.

“Tina” permite responder preguntas frecuentes y orientar al ciudadano sobre diferentes trámites y prestaciones que se gestionan ante Anses, como información sobre jubilaciones y pensiones, fechas de cobro, asignaciones familiares como la AUH o AUE, y requisitos para descargar documentos oficiales, entre otros servicios. Además, puede derivar consultas a otros organismos del Estado cuando corresponda, ampliando su utilidad más allá del organismo previsional.

La incorporación de este tipo de tecnología forma parte de un plan más amplio de modernización y digitalización de los servicios públicos, con el objetivo de reducir tiempos de espera, simplificar gestiones y descongestionar los canales tradicionales de atención, especialmente para quienes no pueden asistir presencialmente a una oficina.

Con esta mejora, Anses apunta a ofrecer una experiencia de usuario más accesible y autónoma, ayudando a cientos de miles de beneficiarios a gestionar consultas y trámites de forma inmediata mediante un canal digital intuitivo y continuo.