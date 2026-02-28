Una mujer de 30 años fue salvajemente golpeada en Mar del Plata luego de que un grupo de personas (presuntamente allegadas a la esposa de un hombre) la acusara de mantener una relación con dicho marido. El hecho se produjo al mediodía, cuando la víctima pasaba por la zona y fue interceptada por el grupo, que sin mediar palabra la atacó a golpes de puño y patadas. Las lesiones fueron de tal gravedad que debió ser trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata para recibir atención médica.

Testigos contaron que la agresión fue rápida y violenta: la víctima cayó al piso en varias ocasiones y recibió impactos en distintas partes del cuerpo, incluyendo el rostro, lo que provocó múltiples contusiones y un estado de shock inicial. Personal policial que llegó al lugar tras llamados al 911 logró dispersar al grupo agresor y dar inicio a las actuaciones correspondientes.

La fiscalía interviniente caratuló el caso como “lesiones graves” y ordenó medidas para identificar y detener a los responsables del ataque. Hasta el momento, varias personas fueron aprehendidas, aunque se continúa con la búsqueda de los demás implicados, ya que algunos habrían intentado darse a la fuga tras la agresión.

La investigación involucra declaraciones de testigos, análisis de cámaras de seguridad y el informe médico forense que documentó las lesiones sufridas por la mujer atacada. Los fiscales buscan determinar el grado de participación de cada detenido y si existió premeditación en la agresión, en un caso que conmocionó a la comunidad local por la extrema violencia del hecho con motivaciones personales.