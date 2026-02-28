La Selección argentina de básquetbol perdió 61-44 ante Uruguay en uno de los encuentros claves de las Eliminatorias rumbo al Mundial FIBA 2027, disputado este viernes en el estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires. El equipo dirigido por Pablo Prigioni sufrió una noche con un rendimiento ofensivo muy por debajo de lo esperado, terminó con apenas 15/55 en tiros de campo (27%) y 4/29 en triples (13%), y nunca logró encontrar fluidez ni ritmo en el ataque, lo que facilitó el triunfo de la Celeste uruguaya.

Uruguay se impuso de principio a fin y se consolidó como líder invicto del Grupo D, con un récord de 3-0, mientras que Argentina quedó con 4 unidades, quedando ahora como escolta en la zona. La figura del partido fue el uruguayo Joaquín Rodríguez, autor de 20 puntos, quien lideró el ataque visitante y marcó diferencias en momentos claves del encuentro. Por el lado albiceleste, el máximo anotador fue Gonzalo Corbalán con 14 tantos, aunque sus esfuerzos resultaron insuficientes para revertir la tendencia del juego.

Publicidad

El desarrollo del partido estuvo marcado por la escasez de goles y dificultades ofensivas de Argentina, que no pudo romper el cerrojo defensivo uruguayo ni capitalizar sus oportunidades. Las bajas de figuras como Facundo Campazzo y Gabriel Deck (que recién se sumaron al plantel el día anterior y no jugaron este duelo) se sintieron en la producción albiceleste, que encontró pocos recursos para generar ofensiva consistente.

Con este resultado, Uruguay viajará a La Habana para enfrentar a Cuba en su próximo compromiso clasificatorio, mientras que Argentina volverá a jugar el lunes 2 de marzo, recibiendo nuevamente a Panamá en Buenos Aires, en busca de recuperar la senda del triunfo y enderezar su camino en la clasificación hacia el Mundial.