Los argentinos compraron US$ 2.613 millones en bancos durante enero 2026, según el informe de evolución del mercado de cambios difundido por el Banco Central (BCRA), y vendieron US$ 410 millones, lo que dio un saldo neto muy alto de compras de dólares principalmente para atesoramiento. En total, 1,6 millones de personas humanas realizaron compras de divisas, cifra que creció respecto a diciembre. Parte de esos fondos luego se depositan en cuentas locales o se utilizan para el pago de consumos con tarjetas en dólares, por lo que no siempre se reflejan como tenencia de activos externos.

Dentro de ese comportamiento, el BCRA explicó que las compras netas de billetes sumaron US$ 2.203 millones, y que además se observaron giros al exterior de depósitos por US$ 943 millones netos, muchos de ellos ligados a pagos de pasivos externos o transferencias financieras fuera del país.

Publicidad

Los gastos con tarjetas en el exterior y por turismo también representaron salidas importantes de dólares: los consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas (incluyendo viajes y pasajes) totalizaron aproximadamente US$ 1.138 millones brutos en enero. De ese total, los pagos por viajes alcanzaron US$ 844 millones, con otros US$ 147 millones en servicios de transporte de pasajeros y unos US$ 146 millones vinculados a giros al exterior de operadores turísticos.

Tras distinguir los consumos asociados a compras vía courier (unos US$ 90 millones), el BCRA estimó que los egresos netos por viajes y pasajes rondaron los US$ 743 millones en el mes, lo que muestra la relevancia del turismo y los pagos con tarjeta como demandas de dólares del mercado cambiario.

Publicidad

La fuerte demanda de dólares y los egresos por turismo ocurrieron en un contexto donde la demanda por billetes volvió a repuntar fuertemente, con aumentos tanto en el número de compradores como en los montos respecto al mes anterior. Esto forma parte de una tendencia más amplia de demanda de divisas por parte de los ahorristas desde la flexibilización del mercado cambiario en 2025.