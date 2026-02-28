Andrés Calamaro lanzó oficialmente la gira “Cantor 2026”, que comenzará el sábado 9 de mayo en el Hipódromo de Palermo, en Buenos Aires, marcando el regreso del artista a los escenarios tras su última serie de shows. El tour abarcará una extensa lista de presentaciones en Argentina, Uruguay y Chile, entre otras sedes, y promete un repaso por la discografía del músico junto a nuevas canciones que formarán parte de su repertorio.

Las fechas confirmadas incluyen Buenos Aires, Córdoba y Rosario en Argentina; además de shows en Montevideo (Uruguay) y Santiago (Chile), con posibilidad de sumar nuevas localidades según la demanda. Calamaro también adelantó que planea tocar en estadios y teatros, alternando formatos íntimos con grandes producciones, para ofrecer experiencias distintas a sus seguidores.

Las entradas ya están disponibles en las plataformas oficiales y puntos de venta autorizados. La pre-venta exclusiva se abrió días atrás para clientes de ciertos bancos, y la venta general está activa en los sitios web de ticketing habituales. Los valores varían según la ciudad y el sector del recinto, con opciones de platea, campo y VIP.

Calamaro, referente del rock y la música popular en español, adelantó que el nombre “Cantor” responde a su intención de “cantar desde la emoción y la raíz”, destacando la influencia de géneros como el tango, el bolero y la canción popular en su obra. El repertorio incluirá clásicos como Flaca, Loco, Te quiero igual y otros temas emblemáticos, además de algunas interpretaciones sorpresa pensadas para este tour.

Los shows prometen un escenario cuidado y producción de primer nivel, con banda completa y arreglos especiales para cada ciudad. Fans de distintas generaciones esperan con expectativa el inicio de la gira, que se proyecta como uno de los ciclos más importantes del año en la música en vivo en la región.