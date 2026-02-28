El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmara nuevos casos de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves silvestres y de corral en la provincia de Buenos Aires (PBA) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El objetivo de la comunicación es mantener informados a los equipos de salud, fortalecer la vigilancia epidemiológica para la identificación temprana y el seguimiento de contactos humanos y recordar cuáles son las medidas de prevención y control de la infección.

El 21 de febrero, los laboratorios del SENASA confirmaron la detección del virus de gripe aviar en aves silvestres (gaviota capucho café, cisne coscoroba y cisne de cuello negro) del departamento de General Madariaga de PBA. El 23 de febrero se detectaron nuevos casos en aves de corral de la localidad de Ranchos, también de PBA y, el 25 de febrero se confirmaron otros dos focos, uno en la localidad de Lobos y otro, en Cisnes Coscoroba de la Reserva Ecológica Costanera Sur, ubicada en CABA.

El SENASA es el organismo encargado de llevar adelante las acciones previstas para evitar la circulación del virus y coordinar acciones con las autoridades sanitarias provinciales. En ese marco, el Ministerio de Salud de la Nación se encuentra trabajando en articulación con los equipos de salud animal y humana nacionales y jurisdiccionales desde la confirmación del primer foco, para la identificación de casos expuestos, la investigación epidemiológica correspondiente y la implementación de las medidas de control necesarias.

En la alerta epidemiológica emitida por la cartera sanitaria nacional se recuerdan las medidas que los equipos de salud deben implementar ante la confirmación de un foco de gripe aviar en animales. Como primera medida, deben notificar al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS 2.0), todos los casos de personas expuestas a animales enfermos o muertos por esta enfermedad o a entornos contaminados sin uso adecuado de equipo de protección personal y monitorearlos durante 10 días para la detección temprana de síntomas compatibles con la enfermedad.

En caso de detectar tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, conjuntivitis, con o sin fiebre, dentro de los 10 días posteriores a su exposición, los profesionales de la salud deben indicar tratamiento antiviral con oseltamivir según evaluación clínica, notificar de forma nominal e inmediata el evento como “Sospecha de virus emergente” al SNVS.2.0, y realizar la toma de muestras de laboratorio necesarias para identificar el agente etiológico dentro de los 4 días posteriores a la aparición de los síntomas.

Finalmente, la alerta epidemiológica recuerda a la población que se debe evitar el contacto con aves enfermas o muertas y con superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral, y notificar de inmediato al SENASA ante la presencia de animales enfermos o muertos. Asimismo, se deben seguir las recomendaciones generales para la prevención y control de la transmisión de las infecciones respiratorias agudas, y no acudir a actividades laborales o educativas mientras se está enfermo.

Si bien hasta el momento, no se han confirmado casos en humanos, es importante tener en cuenta que las infecciones en personas se asocian principalmente al contacto directo con animales enfermos o muertos o con entornos contaminados. La enfermedad no se transmite por el consumo de carne aviar ni de subproductos y, hasta el momento, no se ha registrado transmisión sostenida de persona a persona.

En este contexto, el Ministerio de Salud de la Nación continúa trabajando de manera articulada con el SENASA y con las autoridades sanitarias de PBA y CABA. El trabajo coordinado, la vigilancia activa de los equipos de salud son factores claves para fortalecer la detección temprana, minimizar riesgos y garantizar una respuesta sanitaria oportuna.

Gripe aviar en Costanera Sur

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó la detección del caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en aves silvestres en la Ciudad de Buenos Aires, luego de analizar muestras tomadas a cisnes coscoroba en la Reserva Ecológica Costanera Sur. El diagnóstico se realizó en conjunto con el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur y se suma a otros focos registrados recientemente en la provincia de Buenos Aires.

Tras la confirmación del caso, el organismo sanitario nacional, junto con el Ministerio de Salud de la Nación y las áreas de Ambiente y Salud de la Ciudad, iniciará rastrillajes y monitoreos en parques y reservas con cuerpos de agua para evaluar la posible circulación del virus y aplicar las medidas de control correspondientes.

Los casos detectados en la reserva coinciden con episodios confirmados en las localidades bonaerenses de General Madariaga, Ranchos y Lobos, lo que refuerza el estado de vigilancia sanitaria en la región.

En este contexto, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay resolvió suspender de manera temporal el ingreso de aves vivas, huevos fértiles y productos avícolas provenientes de Argentina. La decisión, de carácter preventivo, fue adoptada tras la confirmación de focos en la provincia de Buenos Aires y busca proteger la sanidad avícola paraguaya y evitar la propagación del virus.

Las autoridades sanitarias argentinas activaron los protocolos de contención, que incluyen aislamiento de los establecimientos afectados, controles de movimiento y refuerzo de medidas de bioseguridad. En paralelo, Paraguay intensificó la vigilancia epidemiológica en la frontera, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Es importante destacar que la influenza aviar altamente patógena es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a aves domésticas y silvestres, especialmente especies acuáticas como patos, gansos, flamencos y cisnes. Aunque tiene potencial zoonótico, la transmisión a personas es poco frecuente y generalmente se vincula con contacto directo y reiterado con animales infectados o superficies contaminadas.

Las autoridades también remarcaron que la enfermedad no se transmite por el consumo de carne aviar ni de huevos, por lo que no representa un riesgo para la cadena alimentaria.

Recomendaciones a la población

Tras el hallazgo, se recomendó a quienes visiten parques, plazas y reservas de la ciudad evitar el contacto con aves silvestres. También se recordó que especies urbanas como palomas y gorriones tienen muy baja susceptibilidad al virus, por lo que no cumplen un rol relevante en su diseminación.