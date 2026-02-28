La temporada 2026 de la Fórmula 1, que debía comenzar el próximo fin de semana en Melbourne, Australia, enfrenta complicaciones logísticas e incertidumbre generada por la escalada del conflicto en Medio Oriente tras los recientes ataques militares entre Estados Unidos, Israel e Irán. La ofensiva bélica ya alteró rutas aéreas clave y obligó a equipos y proveedores a replantear sus planes de traslado hacia el país oceánico, sede de la primera fecha del calendario entre el 6 y 8 de marzo.

La Fórmula 1 y la FIA difundieron comunicados en los que aseguran que “siguen de cerca la situación” y mantienen contacto constante con las autoridades pertinentes, aunque afirmaron que las próximas tres carreras (Australia, China y Japón) no se verán afectadas por ahora. Sin embargo, más adelante en el calendario, los Grandes Premios programados en Bahréin (12 de abril) y Arabia Saudita (19 de abril) están bajo escrutinio debido a la proximidad de los hechos bélicos y el posible impacto en la seguridad.

Las tensiones subieron aún más cuando un misil balístico iraní impactó cerca del Circuito Internacional de Sakhir en Bahréin, sede tradicional de pruebas y del Gran Premio local, lo que generó la cancelación de ensayos técnico-deportivo programados por Pirelli para evaluar neumáticos de lluvia. Las jornadas de prueba que iban a contar con la participación de equipos como Mercedes y McLaren quedaron suspendidas por razones de seguridad, lo que introduce un contratiempo en la preparación para la temporada que está por comenzar.

Otro efecto concreto del conflicto es el cierre de espacios aéreos y la suspensión de vuelos en el Golfo Pérsico, que ha dejado personal de equipos y parte del paddock varado o con rutas más largas y costosas para trasladar grandes cantidades de equipamiento, desde monoplazas hasta herramientas y estructuras logísticas esenciales. Las escuderías están analizando desvíos de rutas (como viajes vía Sudamérica o África) para garantizar la llegada de los materiales a tiempo para la apertura de la campaña.

Aunque por el momento no hay confirmación de que se suspendan o reubiquen carreras del calendario, la creciente tensión en el Medio Oriente y el impacto en las líneas aéreas y pruebas deportivas generan un clima de alerta en el mundo del automovilismo. Equipos, organizadores y autoridades trabajan en planes de contingencia para minimizar retrasos y asegurar que la temporada pueda arrancar con normalidad, al tiempo que el conflicto global continúa evolucionando.