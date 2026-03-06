La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó qué prestaciones se abonan este viernes 6 de marzo, en el marco del calendario de pagos correspondiente al tercer mes del año. Durante esta jornada se acreditan distintas asignaciones y beneficios sociales.

Publicidad

Según el organismo previsional, este viernes cobran las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se pagan sin importar la terminación del DNI y se extienden hasta el 12 de marzo.

También se abonan las Asignaciones de Pago Único, correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción, que igualmente se liquidan para todas las terminaciones de documento dentro del mismo período.

Publicidad

En paralelo, ANSES continúa con el pago de la Prestación por Desempleo, beneficio destinado a trabajadores que perdieron su empleo registrado y que también se acredita en estas fechas sin distinción por número de DNI.

Por otra parte, el calendario de pagos de marzo prevé que jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y asignaciones familiares comiencen a abonarse desde el lunes 9 de marzo, según la terminación del documento del beneficiario.

Publicidad

En cuanto a los montos vigentes para este mes, la jubilación mínima se ubica en $369.600 aproximadamente, mientras que la máxima supera los $2,48 millones, de acuerdo con los valores actualizados por el organismo previsional.

Para conocer la fecha exacta de cobro, los beneficiarios pueden ingresar al sitio oficial del organismo y consultar la sección “Mi ANSES”, donde se informa el día y el monto correspondiente según cada prestación.