Graciela Alfano confesó por qué le tiene rencor y detesta a Susana Giménez

El histórico enfrentamiento entre Graciela Alfano y Susana Giménez sumó un nuevo y explosivo capítulo. Tras el revuelo por sus comentarios en redes sobre las fotos de la diva en traje de baño, la vedette se presentó en el programa de Moria Casán y disparó sin filtros, asegurando que su postura responde a viejas agresiones y difamaciones.

Alfano fue contundente al defender su reacción: “Yo salgo con lo que se me da la gana. Cuando ella habló y dijo las peores barbaridades de mí, inclusive me difamó, nadie dijo nada. Si ella pudo hablar y decir lo que le da la gana, que se la banque”. Respecto al vínculo actual, aclaró que no hay odio, sino un resentimiento profundo: “No la odio, le tengo rencor porque es una persona que me insulta”.

La actriz atribuyó la tensión a un sentimiento persistente de la conductora: “Creo que me tiene una envidia espantosa y horrible. A mí jamás me interesó Susana en la vida, no hay nada que me importe menos”. Además, se posicionó con seguridad al afirmar: “Soy una persona que está más allá del bien y del mal”.

Según su relato, la rivalidad se remonta a cuatro décadas atrás: “Ella se inventó toda una cosa, tiene algo conmigo hace 40 años. ¿Quién sos?”. Alfano también vinculó el conflicto a una cuestión de imagen y competencia profesional, señalando: “Me envidia porque nunca más le vimos el cuerpo y de repente se pone así”, y añadió sobre sus proyectos laborales: “Yo soy la cara de Casino Buenos Aires y ella ahora quiso sacar un casino online”.

En el momento más crudo de la entrevista, la vedette reconoció sus sentimientos actuales: “Lo que yo siento, lo siento. Siento rencor con esta mujer, la detesto y ya se me pasará algún día, qué sé yo”. Para finalizar, citó el testimonio de un tercero para respaldar su visión: “La gran René Salas decía que nunca conoció a una persona más envidiosa y más mala que Susana Giménez. Y le doy la razón”. Alfano cerró la disputa con una frase provocadora: “Creo que es lógico que me tenga esa envidia, la entiendo”.