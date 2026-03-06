Evangelina Anderson hundió a Ian Lucas tras su descargo por las fotos filtradas

El supuesto romance entre Evangelina Anderson (42) e Ian Lucas (26), surgido en las grabaciones de MasterChef Celebrity, terminó en un duro enfrentamiento público. Aunque ellos no lo confirmaron, se difundieron imágenes de ambos besándose dentro y fuera del estudio.

La tensión estalló cuando la modelo y Marixa Balli visitaron Cortá por Lozano, donde se enteraron de que el youtuber la había dejado de seguir en Instagram. Ante la sorpresa, Anderson respondió: "No, ¿por qué lo haría?".

Sobre el accionar de su compañero, la ex de Martín Demichelis lanzó: "Habría que preguntarle a él, ¿qué te puedo decir?". Además, buscó distanciarse del vínculo afectivo afirmando: "Terminamos de grabar el programa y yo no supe más nada de él porque éramos compañeros, a la única que seguí viendo es a Marixa (Balli)".

Por su parte, Balli opinó con ironía: "Para mí está dolido, se enamoró, algo le pasó a él por ella y, bueno, hay que soportar aunque sea Ian Lucas, tiene 44 millones de seguidores en Youtube, alguna otra chica va a salir".

Evangelina intentó calmar las aguas destacando cualidades del influencer: "Él es súper bueno, es un sol, un divino, no puedo decir nada malo de él, no lo dejaría de seguir nunca". Incluso bromeó al cierre del programa: "¿Qué debería hacer yo ahora? ¿Lo llamo en vivo?". Sin embargo, estas declaraciones enfurecieron a Lucas, quien realizó un extenso descargo en redes.

"Primero que nada quiero decir que todo esto me da bastante vergüenza y tristeza, porque nunca imaginé verme expuesto públicamente en algo tan personal", comenzó el artista.

En su texto, defendió su madurez frente a las críticas por su edad: "Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno, pero no boludo".

El joven también denunció destratos: "Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona. Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad. En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad".

Finalmente, lamentó la actitud de Anderson: "Sinceramente lastima ver como esa persona lo desmerece y desmiente reiteradamente cada vez que tiene la oportunidad sin importar como me puedo sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando siempre la historia fue otra".

Concluyó asegurando que sus sentimientos fueron genuinos: "Para mí los afectos nunca fueron marketing ni contenido. No lo necesito. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino".